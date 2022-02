Vodafone com problemas na rede. Chamadas de voz e internet com falhas

A operadora de telecomunicações Vodafone está esta segunda-feira à noite com problemas técnicos que estão a afetar tanto as chamadas de voz como as ligações de Internet.

O problema está a afetar genericamente a maioria dos clientes a nível nacional.

Através da rede social Twitter, a operadora informa que a situação "já se encontra identificada" e que está "em fase de resolução".

