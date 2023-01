Victor Ramos e Lucília Nunes designados presidente e vice-presidente do Conselho Nacional de Saúde

O Conselho de Ministros, por proposta do Ministério da Saúde, designou o médico Victor Ramos para o cargo de presidente do Conselho Nacional da Saúde (CNS), e a professora Lucília Nunes para vice-presidente deste órgão consultivo do ministério, que anunciou as nomeações num comunicado enviado às redações.

Os dois novos responsáveis vão suceder a Henrique de Barros e Ana Nunes de Almeida, Presidente e Vice-presidente, respetivamente.

Victor Ramos é especialista em Medicina Geral e Familiar, tendo sido médico de família em várias unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), em Lisboa e em Cascais. . É professor convidado na Escola Nacional de Saúde Pública - Universidade Nova de Lisboa, onde colabora desde 1985, e na Universidade de Évora, onde foi diretor da Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano no período de instalação (2021-2022). Paralelamente, exerceu os cargos de vice-presidente da União Europeia dos Médicos de Clínica Geral (UEMO) de 1993 a 1995; colaborou no processo de transformação dos Cuidados de Saúde Primários (CSP) em Portugal, integrando a respetiva Unidade de Missão; e preside atualmente ao Conselho de Administração da Fundação para a Saúde - SNS, desde 2020.

Já Lucília Nunes é Professora Coordenadora na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal e integra órgãos de ética de diferentes estabelecimentos de ensino e unidades de saúde do SNS, tendo integrado o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e inclusivamente o próprio Conselho Nacional de Saúde entre 2019 e 2021. Também exerceu durante 18 anos a atividade de enfermagem em diversas unidades hospitalares do SNS (Hospital Garcia de Orta e Hospital de Santa Marta) e foi dirigente da Ordem dos Enfermeiros.

ramosO mandato dos novos dirigentes terá a duração de quatro anos.