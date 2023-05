Operação Babel. Vice-presidente da Câmara de Gaia em prisão preventiva

O vice-presidente da Câmara de Gaia, Patrocínio Azevedo, ficou esta sexta-feira em prisão preventiva após interrogatório judicial no âmbito da Operação Babel.

Também o empresário português Paulo Malafaia ouviu a mesma medida de coação, do juiz de Instrução Criminal do Porto.

Já o empresário israelita Elad Dror ficou obrigado a uma caução de um milhão de euros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Ministério Público sustenta que Patrocínio Azevedo (PS) obrigou os promotores imobiliários Paulo Malafaia e Elad Dror a adjudicarem ao arquiteto Souto Moura os projetos do Centro Cultural e de Congressos.

A informação consta de um despacho do Departamento de Investigação e Ação Penal Regional do Porto, a que a agência Lusa teve acesso na quarta-feira dia 17, sobre o processo principal da Operação Babel.

Na terça-feira, tanto o vice-presidente da Câmara de Gaia, como o diretor-executivo e fundador do Grupo Fortera, Elad Dror, e o empresário do ramo imobiliário Paulo Malafaia, além do advogado João Lopes foram detidos.

O MP conta que, em julho de 2020, o vice-presidente da câmara de Vila Nova de Gaia "abordou os promotores imobiliários Paulo Malafaia e Elad Dror, impondo àqueles a necessidade de ser adjudicada a elaboração de projetos de arquitetura do Centro Cultural e de Congressos/hotel previstos na Unidade de Execução ao arquiteto Souto Moura".

Segundo a investigação, "a contratação de Souto Moura, imposta pela câmara de Gaia ao Grupo Fortera, terá implicado um custo acrescido de aproximadamente 500.000 euros à entidade privada, por comparação dos honorários cobrados por este arquiteto e outros arquitetos com prestígio no mercado".

Devido a esse facto, "o promotor imobiliário procurou amortizar o custo acrescido com a obtenção de maior capacidade volumétrica para o projeto", sublinha o MP.

O MP suspeita ainda que Patrocínio Azevedo terá tentado pressionar ao longo de meses o presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, sobre a Linha Rubi.

De acordo com um despacho do Departamento de Investigação e Ação Penal Regional do Porto, a que a agência Lusa teve acesso, são descritas vários momentos em que Patrocínio Azevedo estaria a "tratar" ou a "resolver" questões relacionadas com um parecer negativo ao projeto imobiliário Riverside, da empresa Fortera.

É descrita pelo advogado de Patrocínio Azevedo, João Lopes, uma "mensagem do vice: a CCDR-N [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte] deu um parecer negativo por causa da Metro. Estou a tratar".

Em causa estava um Pedido de Informação Prévia (PIP) para o empreendimento da Fortera na zona do Candal, que será abrangida pela Linha Rubi, cujo viaduto entre a Arrábida e o Candal, em Gaia, será ampliado para acomodar a passagem do metro, de acordo com os documentos do projeto consultados pela Lusa.

Segundo o MP, o empresário Paulo Malafaia entregou ao advogado João Lopes, uma bolsa com 99.600 euros "para entrega a Patrocínio Azevedo, como contrapartida da garantia da manutenção da capacidade construtiva do Riverside a aprovação do PIP e a influência exercida junto da Metro do Porto para obtenção de uma solução para o trajeto da linha" Rubi que não prejudicasse a capacidade construtiva daquele empreendimento.