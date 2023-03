Viatura na pista obriga avião a interromper descolagem nas Lajes

A descolagem de um voo da SATA Air Açores que fez a ligação entre a ilha Terceira e Ponta Delgada na terça-feira ao final do dia teve de ser interrompida devido à passagem de uma viatura pela pista durante o procedimento.

De acordo com o Açoriano Oriental, que cita relatos de passageiros do voo SP 407, o Dash 400 chegou a iniciar a descolagem mas teve que travar abruptamente, tendo o piloto da aeronave justificado esta situação com o facto de uma viatura ter atravessado a pista do aeroporto.

Fonte da companhia aérea confirmou que foi solicitada a interrupção da descolagem ao comandante do voo.

Segundo a SATA, "tratou-se de uma ordem da torre de controlo, tendo em conta que não estavam reunidas condições para dar seguimento ao procedimento habitual", sendo que "a interrupção surgiu na fase inicial da corrida, o que não constituiu qualquer percalço para os passageiros ou tripulantes".

A companhia aérea adianta ainda que, "quando ocorrem situações desta natureza, originam um relatório detalhado, não cabendo à companhia aérea pronunciar-se acerca da matéria em análise".