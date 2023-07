Viajar de comboio? Preveem-se "fortes perturbações" devido a greve

Os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP), empresa responsável pela gestão das infraestruturas rodo e ferroviárias, estão esta sexta-feira a cumprir um dia de greve, que, apesar de contar com serviços mínimos, deverá causar perturbações na circulação dos comboios.

A greve levou à supressão de 164 comboios de 254 programados (64,6%) pela CP entre as 00:00 e as 08:00, segundo dados da transportadora.

Apesar de o tribunal arbitral ter decretado serviços mínimos para os comboios da CP, nomeadamente de longo curso (Alfa Pendular e Intercidades), regional, urbanos de Lisboa, do Porto e de Coimbra, e da Fertagus, as duas empresas já alertaram os passageiros para perturbações na circulação.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Informamos que, por motivo de greve, convocada por organizações sindicais representativas dos trabalhadores da IP - Infraestruturas de Portugal (gestor da infraestrutura ferroviária), preveem-se fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, no dia 14 de julho", lê-se na nota da CP, publicada no site da empresa, dando ainda conta de "possível impacto" no dia seguinte ao período de greve.

Veja aqui os serviços mínimos decretados.

"Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, a CP permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe", informa ainda a CP.

A empresa adianta que "o reembolso ou troca podem ser efetuados em myCP na área 'Os seus bilhetes' (para bilhetes adquiridos na Bilheteira Online e App CP) até aos 15 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente, ou nas bilheteiras".

Os trabalhadores da IP protestam contra a "falta de resposta" às suas reivindicações, com os sindicatos a apresentarem uma contraproposta salarial comum, exigindo um aumento intercalar mínimo de 37 euros.

Na nota, a CP lamenta "os incómodos causados" e refere que está disponível uma linha de atendimento para informações "sobre o estado da circulação de comboios": 808 109 110