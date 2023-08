Via Sacra foi momento para aprofundar a fé para os peregrinos

Os pereginos assistem à representação da Via Sacra no Parque Eduardo VII.

A Via Sacra desta sexta-feira foi o último evento da Jornada Mundial da Juventude na Colina do Encontro. O Papa chegou ao Parque Eduardo VII de papamóvel e a sua passagem levou muitas das pessoas junto das grades às lágrimas.

A Via Sacra é uma prática tradicional da Igreja em que se acompanha o caminho de Jesus Cristo percorreu desde que foi condenado à morte na Cruz até à sepultura. Este é um momento que pode ser acompanhado apenas através da oração ou de uma encenação.

A Via Sacra da JMJ foi encenada pelo Ensemble23, um grupo composto por 50 jovens de 21 nacionalidades. As 14 fragilidades encenadas são questões presentes na vida dos jovens e nasceram da auscultação de 20 jovens dos cinco continentes que fazem parte do International Youth Advisory Body.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

© Gerardo Santos / Global Imagens

Ao longo destes 14 momentos foram abordados temas como a saúde mental, o abuso de substâncias, a desinformação ou o medo do futuro, com testemunhos de vários peregrinos sobre estas questões.

Para o sacerdote Dieu-Seul Nguema, do Gabão, a Via Sacra foi um momento que lhe permitiu aprofundar a sua fé e garante que leva vários ensinamentos para quando voltar para o seu país. "Viver este momento com o Santo Padre renova a nossa fé e dá-nos força para seguir em frente. Especialmente para mim que sou sacerdote, sei que vou levar muitos destes ensinamentos para os jovens no Gabão", afirmou momentos a seguir ao final da cerimónia.

© Gerardo Santos/Global Imagens

Ana Freitas é voluntária central da JMJ, é do Porto e está em Lisboa desde 23 de julho. Revela que não esperava que a Via Sacra tivesse tanto teatro e música, mas que foi um momento que a impressionou. "Podíamos estar em casa a assistir a este momento na televisão mas faz diferença vir aqui, estar com o Papa, sentir toda esta envolvência. Estamos todos para o mesmo, é magnífico", resume.

800 mil peregrinos assistiram à Via Sacra, anunciou a sala de imprensa da Santa Sé. Este fim de semana, os peregrinos rumam ao Parque Tejo.

sara.a.santos@dn.pt