Vencedores do Prémio Gulbenkian para a Humanidade conhecidos esta quarta-feira

Vai ainda na quarta edição mas o número de pessoas, em dezenas de países, que já envolve é impressionante. Falamos do Prémio Gulbenkian para a Humanidade, cujos vencedores da edição de 2023, serão anunciados esta quarta-feira, às 18.30, no Grande Auditório da Fundação, pela ex-chanceler alemã, Angela Merkel (presidente do júri), em cerimónia em que também estarão presentes o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Gulbenkian, António Feijó. À entrega dos prémios seguir-se-á um concerto da Orquestra Gulbenkian, dirigida por José Eduardo Gomes, acompanhada pelo pianista Mário Laginha.

Focado nas questões relacionadas com os efeitos das alterações climáticas, este pretende ser, segundo a organização, um Prémio para a Humanidade, que celebra a capacidade e o engenho de criar novas soluções para enfrentar e superar as consequências desta crise, que está longe de ser passageira. Não se trata apenas de valorizar a inovação técnica - o Prémio distingue também a ação de indivíduos, redes e organizações que trabalhem em prol da humanidade e da natureza, nomeadamente no estímulo à proatividade de comunidades locais. Apoia soluções escaláveis, de que se espera um impacto real em termos nacionais e internacionais.

No valor de 1 milhão de euros, este Prémio Gulbenkian já distinguiu a jovem ativista sueca Greta Thunberg (em 2020), a Global Covenant of Mayors (em 2021) e o IPBES e IPCC, em ex-aequo (em 2022). Se Greta Thunberg dispensa apresentações, importa dizer, no entanto, que o milhão de euros do Prémio reverteu para várias causas apoiadas pela fundação que tem o nome da jovem, entre as quais o apoio a organizações comunitárias no Brasil, a ajuda às comunidades na linha da frente das alterações climáticas na Índia, no Bangladesh e em todo o continente africano, a viabilização da criminalização internacional do ecocídio e financiar projetos de apoio às pessoas refugiadas devido a fenómenos meteorológicos extremos.

Em 2021, o vencedor foi uma coligação composta por mais de 11.500 líderes municipais que representam mais de mil milhões de pessoas em todo o mundo, que em português tem a designação de Pacto Global de Autarcas para o Clima e Energia. O Pacto utilizou o montante do Prémio para financiar dois projetos na África Subsariana, apoiando cidades na transição energética e na promoção da resiliência climática. Finalmente, em 2022, a terceira edição do Prémio reconheceu a importância da investigação científica para a construção de um pensamento sistémico baseado na evidência da crise que vivemos. O montante do Prémio foi dividido em partes iguais entre o Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC) e a Plataforma Intergovernamental Científica e Política sobre a Biodiversidade e os Serviços dos Ecossistemas (IPBES), como reconhecimento do trabalho que ambas as organizações desenvolvem para chamar a atenção para as ameaças das alterações climáticas e da perda de biodiversidade.

Todos os anos, o júri é constituído por personalidades de renome internacional nos âmbitos científico, tecnológico, político e cultural, de reconhecido mérito em matérias relacionadas com a mitigação e a adaptação às alterações climáticas. Ao prémio podem candidatar-se pessoas individuais, um grupo de pessoas e/ou uma organização de quaisquer nacionalidades que estejam a contribuir significativamente para o desenvolvimento de soluções para fazer face à crise climática, tendo de demonstrar o potencial alcance de resultados de excelência e apresentar evidências relativas à elevada relevância do impacto no futuro. O Prémio não pode ser concedido postumamente ou a uma organização que já tenha cessado a sua atividade, nem a antigos membros do Júri do Prémio.

Os critérios elegíveis são a inovação (potencial para uma mudança transformadora a longo prazo); impacto (capacidade de gerar benefícios para o ambiente e sociedade a longo prazo); inspiração (capacidade de servir de modelo e/ou capacidade de mostrar liderança ativa ou de inspirar outros) e relevância (contribuição que dará para enfrentar temas e desafios prementes da atualidade).

Em quatro anos, o Prémio Gulbenkian para a Humanidade tornou-se um marco internacional. Basta olhar para os números, que falam por si: 508 nomeações, provenientes de 82 países. Outro sinal de esperança é o facto de, na presente edição, mais de 64% das nomeações serem originárias do hemisfério sul.

