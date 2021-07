Portugal entre os países europeus com problemas de falta de eletricidade

DN com Lusa

DN com Lusa

A fonte, sem especificar, deu conta que pelas 17:00 há vários concelhos no país sem acesso a eletricidade.

De acordo com o Jornal de Notícias, o apagão está a afetar vários concelhos de norte a sul do país. A existência de um problema na rede elétrica de alta tensão originou a falta de eletricidade que afetou concelhos do Minho como Vila Praia de Âncora, Fafe, Famalicão, Guimarães ou Braga, mas também concelhos mais a sul como Sintra ou Setúbal.

(em atualização)