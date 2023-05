Vários meios empenhados em buscas por homem desaparecido no mar na Madeira

Vários meios estão este domingo empenhados nas buscas por um homem de 25 anos que desapareceu na Madeira, depois de cair ao mar, no concelho de Santana, disse à Lusa o capitão do Porto do Funchal.

De acordo com Rui Teixeira, o alerta foi dado no sábado à noite, tendo as buscas decorrido até às 2:00 e sido, entretanto, retomadas às 7:00.

O homem estava a pescar no antigo cais de São Jorge, no concelho de Santana (norte da ilha), com um amigo, quando terá caído ao mar, acabando por desaparecer.

Segundo o capitão do Porto do Funchal, que está a coordenar a operação, estão no local uma lancha de fiscalização da Marinha, uma embarcação da Estação Salva-Vidas do Funchal, uma embarcação do SANAS - Associação Madeirense para o Socorro no Mar e uma equipa de drones do Comando Operacional da Madeira.

A fazer buscas por terra estão elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal, dos Bombeiros Voluntários de Santana e da GNR.

Uma psicóloga do exército também está no local, referiu Rui Teixeira.

Segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, uma aeronave da Força Aérea Portuguesa está também envolvida nas buscas.