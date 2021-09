Vão ser proibidos produtos de plástico de uso único a partir de 1 de novembro

A partir de 1 de novembro, será "proibida a colocação no mercado de determinados produtos de plástico de utilização única, tais como cotonetes, talheres, pratos, palhas, varas para balões, bem como copos e recipientes para alimentos feitos de poliestireno expandido", deu conta o Ministério do Ambiente e da Ação Climática em nota enviada às redações.

Este decreto-lei aprovado ontem em Conselho de Ministros procede à transposição parcial da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, relativa à redução do impacto de produtos de plástico de utilização única e aos produtos feitos de plástico oxodegradável.

Segundo a diretiva, são estabelecidos dois objetivos de redução do consumo de copos para bebidas e recipientes para alimentos destinados ao consumo imediato ou prontos a consumir: "Até 31 de dezembro de 2026, uma redução de 80% relativamente a 2022 e, até 31 de dezembro de 2030, uma redução do consumo de 90%."

"Para assegurar estes objetivos estão previstas medidas, a cumprir a partir de 2024, como a disponibilização de recipientes reutilizáveis para consumo de alimentos e bebidas mediante a cobrança de um depósito, entre outras", pode ler-se na nota.

"De acordo com um calendário faseado, são ainda determinados requisitos de conceção de recipientes para bebidas; objetivos de incorporação de plástico reciclado nas garrafas para bebidas; metas nacionais de recolha seletiva de garrafas com capacidade inferior a três litros e a promoção de campanhas de informação e sensibilização dos consumidores por parte dos produtores de determinados produtos de plástico de uso único", conclui o comunicado do gabinete do ministro Matos Fernandes.

Refira-se que a utilização de palhinhas, copos, pratos ou talheres de plástico não reutilizável, assim como outros feitos a partir de plástico oxodegradável (que contamina o meio ambiente com microplásticos) ou poliestireno expandido deixou de ser permitida na restauração desde 1 de julho.

