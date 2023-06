Vai ser possível votar em qualquer mesa nas europeias

Uma nova aplicação vai permitir aos eleitores votar nas eleições europeias do próximo ano em qualquer mesa, mesmo estando longe do concelho onde residem e onde estão recenseados, sendo que não será necessária inscrição prévia. A informação é avançada esta terça-feira pelo Jornal de Notícias.

Nas eleições europeias, marcadas para 9 de junho, de 2024, a mobilidade total, através da desmaterialização dos cadernos eleitorais, abrange os portugueses no estrangeiro "num universo global de 10,8 milhões de eleitores", escreve o jornal, dando conta que a nova aplicação informática é hoje apresentada pelo Ministério da Administração Interna (MAI) na primeira conferência MAI TECH, que se realiza no Porto.

A Secretaria-Geral do MAI vai disponibilizar a aplicação em todas as mesas de voto e a admissão do eleitor será feita, preferencialmente, através da leitura ótica da informação que está no verso do cartão do cidadão ou pelo chip do documento, explica o JN. A admissão do eleitor pode passar também pela pesquisa na base de dados pelo número de identificação civil, pelo nome completo e data de nascimento.

Após surgir o nome do eleitor, os membros da mesa têm de confirmar a votação no computador.

Esta nova aplicação irá sincronizar, em tempo real, as votações feitas nas 13.700 mesas (13.500 em território nacional e cerca de 200 em 170 países), o que vai impossibilitar que o mesmo cidadão vote mais do que uma vez.

Isso mesmo disse o Ministério da Administração Interna ao JN: "A sincronização em tempo real das votações, realizadas nas distintas mesas de voto, assegura que o mesmo cidadão nunca pode votar mais do que uma vez".

Além disso, este modelo de votação em mobilidade e os cadernos eleitorais desmaterializados permitem poupar 2.640 resmas, o que equivale a cerca de 6,6 toneladas de papel, uma vez que se evita a impressão e a expedição dos cadernos eleitorais.

Diz ainda o JN que cada mesa de voto em território nacional terá dois computadores - ao todo serão 27.400 aparelhos -, haverá 6.500 técnicos informáticos disponíveis para dar apoio nos locais das votações e irá ser dada formação aos 70 mil membros das mesas de voto.

As eleições europeias do próximo ano marcam, assim, a primeira vez em que vão ser usados os cadernos eleitorais desmaterializados de forma universal. Antes, este modelo já tinha sido utilizado como base do projeto-piloto do voto eletrónico nas eleições europeias de 2019 no distrito de Évora, lembra o JN. Nesse mesmo ano, os cadernos eleitorais desmaterializados também foram utilizados nas mesas de recolha e de contagem dos votos dos eleitores no estrangeiro, que usaram o voto por correspondência, na eleição para Assembleia da República. O mesmo modelo foi usado nas presidenciais de 2021 em 39 das 164 mesas de voto no estrangeiro, acrescenta o jornal.