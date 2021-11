Vacinados com a Janssen também vão receber dose de reforço

Portugal com mais 12 mortes e 2398 casos nas últimas 24 horas

Morte atinge idosos com mais de 70 anos e vírus é transmitido por crianças e jovens

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou, esta quinta-feira, "três grandes novidades" no processo de vacinação contra a covid-19. Uma das quais é que, na população atualmente elegível - maiores de 65 anos, profissionais de saúde, do setor social e os bombeiros - "o intervalo entre a última dose e uma pessoa tornar-se apta para a vacinação é, neste momentos, de cinco a seis meses. Resumindo, encurtamos este intervalo para em segurança vacinarmos mais pessoas mais precocemente".

Neste grupo dos mais de 65 anos e dos profissionais acima mencionados, "os recuperados também passam a ser vacinados". "Com uma única exceção: os recuperados que tendo tido a doença já levaram duas doses da vacina" com cerca de cinco a seis meses de intervalo. "Esses recuperados estão já naturalmente com o seu reforço feito. Mas regra geral, os recuperados vão ser vacinados dentro deste teto dos 65 ou mais anos de idades e dos profissionais"

A terceira novidade, anuncia Graça Freitas, diz respeito aos utentes que tomaram a vacina da Janssen. "Essas pessoas vão fazer um reforço", 90 dias depois de terem levado a dose da vacina desta farmacêutica.

A dose de reforço para quem tomou a vacina da Janssen destina-se a quem tem 18 ou mais anos de idade, acrescentou a diretora-geral da Saúde. "Todas as pessoas que vão fazer reforço, vão fazê-lo com uma vacina mRNA", disse, referindo-se à vacina da Pfizer e a da Moderna.

A norma com as alterações no processo de vacinação vai ser ainda hoje publicada, referiu Graça Freitas.

Disse que com a vacinação das pessoas que tomaram a vacina da Janssen há agora mais um milhão de elegíveis para o reforço. A diretora-geral da Saúde sublinha que esta dose de reforço é para, quando chegarmos ao inverno, "voltar a haver uma subida de anticorpos".

Esclareceu que mesmo aqueles que tiveram a doença e depois receberam uma dose da Janssen também vão ter uma dose de reforço. A única exceção é para quem tomou uma segunda dose para poder viajar ou por outro motivo, explico Graça Freitas.

Graça Freitas voltou a alertar que a "pandemia ainda não acabou. Nem em Portugal nem em nenhum lugar do Mundo". "Assiste-se na Europa a uma intensa circulação do vírus SARS-CoV-2. Mesmo em Portugal, que tem 86,5% da sua população vacinada, se assiste a um aumento do número de casos. A melhor forma de nos protegermos e de passarmos um inverno mais seguros e tranquilos é vacinar, vacinar, vacinar"