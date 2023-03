Utentes de Loures indignados com encerramento aos fins de semana da urgência pediátrica

A comissão de utentes do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, manifestou-se esta segunda-feira indignada com a decisão de encerramento das urgências pediátricas ao fim de semana, ponderando avançar com ações de contestação junto ao Ministério da Saúde.

Em causa está a estratégia de reorganização do serviço de urgência de Pediatria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, divulgada pela Direção Executiva do SNS (DE-SNS), dando conta que no caso do hospital de Loures aquele serviço vai funcionar apenas entre segunda e sexta-feira (09:00-21:00), encerrando aos fins de semana.

Esta decisão contraria as garantias que tinham sido dadas há uma semana pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, aos autarcas de Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço (municípios servidos pelo hospital) de que as urgências do Beatriz Ângelo (HBA) iriam reabrir ao fim de semana, "em horário por definir".

O serviço de urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo encontra-se fechado à noite e aos fins de semana desde o início do mês de março, por falta de profissionais, sendo que nesses períodos as crianças da área de referência desta unidade de saúde têm sido atendidas nas urgências dos hospitais de Santa Maria, Dona Estefânia e São Francisco Xavier.

Em reação à estratégia de reorganização hospitalar divulgada esta segunda-feira, Fernanda Santos, da Comissão de Utentes do Hospital Beatriz Ângelo, manifestou o "total repúdio" pela confirmação de que as urgências pediátricas do hospital irão manter-se encerradas durante o período noturno e o fim de semana.

"A nossa posição é de total repúdio desta situação. Veio confirmar aquilo que nós já suspeitávamos. Que este suposto encerramento temporário seria afinal definitivo e não estamos, de forma nenhuma, de acordo com isso", afirmou.

Fernanda Santos ressalvou que a alternativa proposta para os períodos de encerramento "não é exequível" e que causa "bastantes transtornos", sobretudo aos utentes que vivem nos concelhos mais afastados de Lisboa, como é o caso de Mafra e Sobral de Monte Agraço.

"Não foi isto que nos prometeram quando o hospital abriu. Receámos que seja a preparação para uma reprivatização", apontou.

A representante dos utentes do HBA adiantou ainda que vai ser discutida a possibilidade de se realizar uma ação de protesto junto ao Ministério da Saúde, em Lisboa.

"Vamos reunir entre nós e ver que ações vamos tomar. Iremos tomar todas as medidas que estiverem ao nosso alcance para mostrar o nosso descontentamento e desacordo com esta medida", sublinhou.

A Lusa pediu também uma reação às câmaras de Loures e de Mafra, que tinham aprovado há uma semana moções a contestar o encerramento do serviço de urgência pediátrica no período noturno e fim de semana, mas ainda aguarda uma resposta.

De acordo com a estratégia de reorganização do serviço de urgência divulgada também os serviços os serviços de Pediatria dos hospitais de São Francisco Xavier (Lisboa) e do Centro Hospitalar do Oeste (Torres Vedras) vão encerrar à noite a partir de 1 de abril.

Já o Centro Hospitalar de Setúbal passa a encerrar quinzenalmente a urgência de pediatria, entre as 21:00 de sexta-feira e as 9:00 de segunda-feira, informou a DE-SNS, salientando que os horários do plano vigoram até 30 de junho.

As restantes urgências pediátricas mantêm-se permanentemente abertas, nomeadamente nos hospitais Santa Maria, D. Estefânia, ambos em Lisboa, Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), Vila Franca de Xira, Cascais, Hospital Garcia de Orta, em Almada, Santarém e centros hospitalares Barreiro Montijo, Médio Tejo (Torres Novas) e Oeste (Caldas da Rainha).