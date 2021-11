Odivelas. Utentes convocados para a terceira dose encontram centro de vacinação fechado

Internamentos voltam a subir em dia com 12 mortos

As pessoas que foram convocadas para tomar a terceira dose da vacina contra a covid-19 no Pavilhão Multiusos de Odivelas, onde está instalado o centro de vacinação daquela cidade dos arredores de Lisboa, foram surpreendidas este domingo ao encontrar as portas fechadas, revelou a rádio TSF.

Sem qualquer justificação, o centro de vacinação estava fechado tendo o problema sido detetado entretanto pelas autoridades de saúde que, vão enviar aos utentes - na sua maioria idosos - mensagens SMS para voltarem esta segunda-feira para receberem a terceira dose da vacina.