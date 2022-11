Urgências de obstetrícia e bloco de partos encerrados em Loures, Montijo e Portimão

Os próximos dias prometem ser problemáticos nas urgências de obstetrícia dos hospitais de Loures, Montijo e Portimão, que vão ter vários períodos de encerramento, obrigando as grávidas a necessitar de atendimento urgente a deslocar-se para outras unidades.

O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, terá aquele serviço fechado entre as 8.00 horas desta sexta-feira e as 8.00 de sábado, sendo que o bloco de partos também não estará a funcionar durante o mesmo período.

Já no Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Montijo, o bloco de partos já se encontra encerrado e assim ficará até às 9.00 horas desta sexta-feira, repetindo-se a situação entre as 21.00 horas de sábado e as 21.00 de domingo.

No Algarve, o Hospital de Portimão já tem o bloco de partos fechado esta quinta-feira, reabrindo às 21.00 horas de sexta-feira.

A falta de médicos nestas unidades é o motivo destes constrangimentos, que se vêm a arrastar ao longo dos últimos meses em vários hospitais do país.