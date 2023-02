Urgência pediátrica de Loures aberta apenas em dias úteis entre as 09:00 e as 21:0

O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, anunciou esta terça-feira que a partir de quarta-feira as urgências pediátricas vão funcionar apenas de segunda a sexta-feira entre as 09:00 e as 21:00, por dificuldades em completar as escalas das equipas.

"Com o objetivo de garantir previsibilidade e segurança aos utentes", a administração do hospital adiantou que "a partir desta quarta-feira, dia 1 de março, o serviço de urgência pediátrica desta unidade passa a funcionar de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 21:00".

Segundo o hospital, que serve cerca de 278 mil utentes, trata-se de uma "decisão transitória", que foi acordada com a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, e que "decorre da dificuldade de preenchimento das escalas que, até ao momento, não foi possível ultrapassar".

"Na próxima semana será apresentado o plano de reorganização dos serviços de urgência pediátrica da Área Metropolitana de Lisboa, que se traduzirá num reforço da resposta em rede do SNS", adiantou ainda a administração em comunicado.

Na segunda-feira, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, adiantou que o modelo de reorganização das urgências "vai estar pronto nos próximos dias", reconhecendo dificuldades nas urgências pediátricas de Loures (Lisboa) e do Barreiro Montijo (Setúbal).

"O modelo vai estar pronto nos próximos dias, esse diálogo está em curso e, portanto, não há nenhuma razão para que tenhamos notícia alarmista sobre esta matéria, não que não esteja preocupado com o problema, o que desejaria é que não houvesse constrangimentos, mas porque a solução de funcionamento em concreto está a ser trabalhada", afirmou.

Também na segunda-feira, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) reafirmou que a urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo estará encerrada à noite e aos fins de semana a partir de quarta-feira.

Em declarações à agência Lusa, o secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha, disse que esta informação foi veiculada pela direção clínica na passada sexta-feira, na sequência da saída de seis pediatras, cinco dos quais para o setor privado e outro para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, não sendo assim possível garantir as escalas de urgência.

Câmara pede reunião ao ministro da Saúde sobre fecho da urgência pediátrica

O presidente da Câmara Municipal de Loures pediu esta terça-feira uma reunião urgente ao ministro da Saúde, depois de Manuel Pizarro ter confirmado que a urgência pediátrica do hospital do concelho vai encerrar à noite a partir de quarta-feira.

Em declarações à agência Lusa, Ricardo Leão (PS) discorda do fecho "definitivo" desta urgência e, por isso, pediu uma reunião com caráter de urgência ao ministro com a pasta da saúde, proposta de encontro que aguarda resposta e que foi estendida aos autarcas de Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço, também concelhos servidos pelo Hospital Beatriz Ângelo.

"O que já fiz foi falar com todos os presidentes de câmara e enviei um pedido de reunião" ao ministro, indicou o presidente do município à agência Lusa, apontando para a necessidade de encontrar soluções para os constrangimentos no hospital, que tem também fechado, de forma rotativa com outros serviços no distrito de Lisboa, as urgências de obstetrícia.

O autarca de Loures disse não ter sido contactado a propósito deste fecho e que soube destas informações "pela comunicação social".

O ministro da saúde, Manuel Pizarro, assumiu esta terça-feira que a urgência pediátrica do hospital de Loures vai encerrar à noite a partir de quarta-feira.

"É verdade que, no caso do hospital de Loures, o encerramento de uma parte dos serviços vai ocorrer mais cedo, apenas porque não há disponibilidade de profissionais", admitiu Manuel Pizarro em declarações aos jornalistas no final de uma visita ao serviço de urgência do Hospital Fernando Fonseca, na Amadora.

Segundo uma nota da administração da unidade divulgada esta terça-feira à tarde, a Urgência Pediátrica passa a funcionar apenas de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 21:00.

"Esta decisão transitória, acordada com a Direção Executiva do SNS e com o Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, decorre da dificuldade de preenchimento das escalas que, até ao momento, não foi possível ultrapassar", lê-se na mesma informação.

A RTP avançou no domingo, a partir de uma denúncia do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), que "a urgência de pediatria do hospital de Loures passa a encerrar já em março durante a noite e aos fins de semana devido à falta de pediatras", mas, na segunda-feira, o ministro tinha negado esse fecho, enquadrando antes a situação no trabalho em curso para criar um novo modelo de urgências metropolitanas.

Manuel Pizarro anunciou que, na próxima semana, vai ser conhecido o plano para o funcionamento regular das urgências de pediatria de toda a Área Metropolitana de Lisboa, explicando que a população que recorre à urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, deve antes usar os serviços que se mantêm abertos, como os do Hospital de Santa Maria, Hospital Dona Estefânia ou Hospital de São Francisco Xavier, todos em Lisboa.