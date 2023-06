Universidade de Coimbra é a instituição mais sustentável em Portugal

É a primeira vez que este indicador é incluído no QS WUR e, para este resultado, foi avaliado o impacto social e ambiental das universidades bem como dos centros de ensino e de investigação. Foram considerados critérios como o impacto que os antigos alunos das instituições estão a ter na ciência e tecnologia para resolver problemas climáticos, até ao impacto da investigação que está a ser desenvolvida nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

"Uma vez mais, a Universidade de Coimbra é reconhecida como a universidade mais sustentável em Portugal e uma das mais sustentáveis do mundo. É com enorme satisfação que vemos também este prestigiado ranking a atestar os nossos esforços perante os desafios da sustentabilidade, depois de no início do mês termos sido reconhecidos pelo quarto ano consecutivo pelo Times Higher Education Impact Rankings", declara o Reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão.

Na classificação geral do QS WUR 2024, que avalia a qualidade das instituições de ensino superior mundiais de acordo com 9 indicadores, a Universidade de Coimbra subiu 87 posições comparativamente à edição passada, ocupando agora o 351º lugar, em mais de 1500 universidades de todo o mundo, o maior universo até hoje analisado no âmbito deste ranking.

A nível nacional, a Universidade de Coimbra destacou-se também no indicador International Students, sendo considerada a segunda melhor universidade portuguesa na captação de estudantes internacionais.