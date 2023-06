Universidade de Coimbra é a instituição de ensino superior mais sustentável em Portugal

A Universidade de Coimbra (UC) foi considerada a instituição de ensino superior mais sustentável em Portugal e a 29.ª do mundo, de acordo com o ranking Times Higher Education Impact Rankings 2023, divulgado esta quinta-feira.

"É com muita satisfação que vemos a Universidade de Coimbra ser reconhecida, pelo quarto ano consecutivo, como a universidade mais sustentável de Portugal e uma das instituições de ensino superior com maior sucesso no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU a nível mundial", destacou o reitor da Universidade de Coimbra.

De acordo com Amílcar Falcão, a distinção obtida neste ranking, que analisou o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas em 1.591 instituições de todo o mundo, "não é um fim em si mesma".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"É um incentivo para mantermos uma postura responsável e assertiva na resposta aos desafios da sustentabilidade", justificou.

Com um 'score' total de 92,9 em 100, a Universidade de Coimbra foi a instituição com um melhor desempenho global em Portugal, sendo considerada a 22.ª melhor universidade do mundo no cumprimento do objetivo "erradicar a fome".

"A existência do menu social (a preços acessíveis) nas cantinas, a promoção de campanhas de combate ao desperdício alimentar e a existência de mecanismos de monitorização do desperdício, a disponibilização de produtos às Repúblicas a preços reduzidos ou a integração de critérios de sustentabilidade nos cadernos de encargos para aquisição de produtos alimentares para as cantinas são alguns exemplos das medidas praticadas pela instituição que contribuíram para este resultado", revelou a Universidade conimbricense.

A instituição de ensino superior de Coimbra foi também considerada, a nível mundial, a 37.ª melhor instituição do mundo no alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável nos parâmetros "Cidades e Comunidades Sustentáveis" e "Ação Climática".

Destacou-se ainda no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável em parâmetros como "Saúde de Qualidade", em que obteve a 40.ª posição mundial; "Indústria, Inovação e Infraestruturas", posicionando-se no 44.º lugar.

Segundo a nota de imprensa da UC, o Times Higher Education Impact Rankings tem como objetivo "medir o sucesso global das instituições de ensino superior no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável".

No total, o Times Higher Education Impact Rankings contabiliza 18 rankings: um ranking por objetivos de desenvolvimento sustentável e um ranking global.

"Para estes rankings é analisada a forma como a investigação, o ensino e a gestão das instituições contribuem para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pelas Nações Unidas, constituindo-se como o único instrumento mundial de avaliação destes compromissos", informou.