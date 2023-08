"Uma vida de mil anos, com fortuna de mil milhões, numa casa de mil metros quadrados"

A sua virtude preferida?

Generosidade.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Nunca deixar de cultivar o seu lado feminino.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Nunca perder a sua qualidade maternal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O que aprecia mais nos seus amigos?

Solidariedade.

O seu principal defeito?

Excesso de lucidez.

O "homem-morcego" é o herói da ficção favorito de Herman José. Na categoria de heroínas "históricas", o célebre humorista referiu Graça Freitas e Marta Temido...

A sua ocupação preferida?

Fazer "nada" com qualidade e imaginação.

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Uma vida de mil anos, com uma fortuna de mil milhões, numa casa de mil metros quadrados, num terreno de mil hectares.

Um desgosto?

Morrer.

O que é que gostaria de ser?

Herdeiro do Sultão do Brunei.

Em que país gostaria de viver?

Nova Zelândia, por ser dos poucos países com hipótese de sobreviver a uma guerra nuclear.

A cor preferida?

Azul.

A flor de que gosta?

Rosa vermelha.

O pássaro que prefere?

Gulfstream G 700.

O autor preferido em prosa?

Woody Allen.

Poetas preferidos?

William Shakespeare e Fernando Pessoa.

O seu herói da ficção?

Batman.

Heroínas favoritas na ficção?

A primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, e a primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin.

Os heróis da vida real?

Salgueiro Maia, Mário Soares, Ramalho Eanes e Volodymyr Olexandrovytch Zelensky.

O feito militar mais digno da admiração de Herman José é o 25 de Abril, também apelidado de Revolução dos Cravos.

As heroínas históricas?

​​​​​​​Graça Freitas e Marta Temido.

Os pintores preferidos?

Todos que ultrapassem os 50 milhões de euros nos leilões da Sotheby"s.

Compositores preferidos?

Carlos Paião e Sergei Rachmaninoff.

Os seus nomes preferidos?

​​​​​​​Hermann, Ricky, Woody, John, Vasco, Don.

O que detesta acima de tudo?

Dívidas.

A personagem histórica que mais despreza?

Vladimir Vladimirovitch Putin.

O feito militar que mais admira?

A Revolução dos Cravos.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Imortalidade.

Como gostaria de morrer?

Durante o sono na suite Imperiale do Hotel Ritz Paris, na noite imediatamente a seguir à minha festa do 105º aniversário num jantar para 105 amigos no Restaurante L"Espadon.

Estado de espírito atual?

​​​​​​​Muito animado com a minha vida pessoal e artística, muito triste pelo sofrimento dos meus irmãos ucranianos.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Todos os cometidos em nome da paixão.

A sua divisa?

Carpe Diem. Desde que me lembro.