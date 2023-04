Uma explosão, um aniversário, visitas à linha da frente e Lula por cá

SÁBADO

General contra general mergulham Sudão no caos

O conflito entre o comandante do exército sudanês, general Abdel Fattah al-Burhan (líder de facto do país desde o golpe de outubro de 2021 que se seguiu ao que, dois anos antes, derrubou o presidente Omar al-Bashir, há 30 anos no poder), e o seu ex-número dois, general Mohamed Hamdan Daglo, chefe do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (FAR) há muito estava latente, mas a gota de água que fez a tensão virar violência neste sábado terá sido a falta de acordo sobre como integrar os paramilitares das FAR no exército regular. Seguiram-se combates ferozes, explosões e ataques contra o embaixador da UE e contra viaturas diplomáticas americanas. O balanço dos mortos já vai em mais de 400. Um cenário triste para aquele que já foi o maior país de África, antes do referendo que deu a independência ao Sudão do Sul em 2011. Com o cessar-fogo a não durar e os apelos à calma da comunidade internacional a caírem em saco roto, são os civis quem mais sofre - com a população a já enfrentar falta de água de alimentos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

DOMINGO

Lula falou na China mas tempestade chegou a Portugal

"É preciso que os EUA parem de incentivar a guerra e comecem a falar de paz", "é preciso que a UE comece a falar de paz" e "a Europa e os EUA continuam a contribuir para a continuação da guerra". Foram estas frases de Lula da Silva, proferidas durante a visita do presidente brasileiro à China e depois aos Emirados Árabes Unidos que provocaram uma tempestade política em Portugal, onde Lula começa no dia 22 uma visita de Estado, com direito a sessão no Parlamento no dia 25. O PSD exigiu ao governo que se demarque, a Iniciativa Liberal defendeu que o Parlamento português já não o devia receber, enquanto o PS comentava não concordar, mas compreender a posição do presidente do Brasil. No dia seguinte, o PSD já suavizava o discurso e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa lembrava que "se cortássemos relações com os países que não estão de acordo com a nossa política externa, não teríamos relações com 3/4 do mundo". Resta saber se Lula consegue apagar a má imagem na sua visita a Portugal.

SEGUNDA

Morreu o poeta da Amélia dos Olhos Doces

Poeta, artista plástico, publicitário, estudioso de arte pré-histórica, Joaquim Pessoa foi muita coisa, mas será para sempre o homem que escreveu Amélia dos Olhos Doces. Um poema com um nascimento atribulado, que Carlos Mendes, que o musicou e interpretou, contou ao DN em 2018, "Quando morava na Avenida do Brasil e ele vinha da minha casa para o Lavradio, no Barreiro, [Pessoa] passou em frente ao Liceu Camões e estava uma prostituta sentada num banco do jardim. E quando eles passaram, ela olhou para o carro e os olhos eram doces de uma mulher que sofre [...] O Joaquim Pessoa vinha com outro poeta que morava aqui, o Manuel Branco e disse: "agarra aí num papel e escreve isto: Amélia dos Olhos Doces". E foi até ao Barreiro com o outro a escrever e ele a dizer o poema." No dia seguinte, mostrou a letra a Mendes, que pegou na viola e fez a música. Mas se onde o poeta viu um "sucesso", o músico achava que "não prestava para nada". Quase andaram à pancada. Agora, com a morte de Joaquim Pessoa, aos 75 anos, o poema é parte do legado que deixa.

TERÇA

Zelensky e Putin na linha da frente com as suas tropas

Horas depois de Vladimir Putin ter feito uma visita surpresa às regiões de Kherson e Lugansk, zonas da Ucrânia ocupadas pelos russos, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, respondeu com uma ida à linha da frente, em Avdiivka. Aí condecorou soldados a quem agradeceu o "serviço pela defesa da nossa terra". Também Putin terá ouvido as tropas. Mas o sorriso de Zelensky, que tirou selfies com os militares, contrastou com a expressão gélida do presidente russo, cuja visita aos territórios ocupados, a segunda após ter estado na Crimeia e em Mariupol, em março, foi descrita pelo chefe da diplomacia ucraniana, Mikhailo Podolyak, como uma "viagem especial" do "autor dos assassínios em massa" para "desfrutar dos crimes dos seus lacaios". Visitas que surgem num momento em que muitos analistas acreditam poder estar iminente uma contraofensiva ucraniana para recuperar as zonas ocupadas pelos russos. E quando o conflito continua sem fim à vista.

QUARTA

PS celebra 50 anos sempre com "uma guerra pela frente"

"Portugal é do povo não é de Moscovo", lançou António Costa no jantar dos 50 anos do Partido Socialista, recuperando uma palavra de ordem do PS em 1975, durante o PREC. Rodeado à mesa pelo chanceler alemão Olaf Scholz (ou não tivesse o PS nascido na Alemanha) e pelo antigo chefe do governo espanhol Felipe González, o líder socialista subiu ao palanque para garantir: "Estamos aqui a recordar os 50 anos que passaram, mas, sobretudo, para alargarmos o nosso horizonte, com os olhos postos no futuro, para não termos de olhar para o chão", disse, citando González. Sem se referir à agitação política que se abateu sobre o governo desde a conquista da maioria absoluta, Costa preferiu olhar para o futuro garantindo que as celebrações dos 50 anos do PS "devem abrir novas perspetivas no horizonte, na ambição, na esperança, na convicção". E "há uma certeza que podemos ter: Hoje a guerra pode ser outra, hoje temos de ter uma nova trincheira, mas vamos ter sempre uma guerra pela frente a travar."

QUINTA

A Starship explode mas o sonho de Musk continua

"Bom dia, Brasil! Desembarquei agora em Lisboa. Teremos uma agenda de governo entre nossos países esse fim de semana, com a previsão de assinatura de pelo menos 13 acordos." Foi com esta mensagem no Twitter que Lula da Silva deu conta da sua chegada a Portugal para uma visita de Estado de quatro dias. Recebido em Figo Maduro pelo ministro dos Negócios Estrangeiros João Gomes Cravinho, Lula seguiu para o hotel, com o programa oficial a só começar este sábado. Encontros com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, a primeira cimeira luso-brasileira em sete anos, uma visita à Embraer-OGMA, a entrega do prémio Camões a Chico Buarque e um discurso no Parlamento no dia 25, que tanta polémica deu. Lula vem com a agenda preenchida e parte para Espanha ainda antes da sessão solene dos 49 anos da revolução. Pelo meio tem a tarefa de fazer esquecer as suas declarações sobre a guerra na Ucrânia - numa ida à China acusou EUA e UE de serem responsáveis pela continuação do conflito - e recentrar as atenções na relação de amizade entre Portugal e Brasil.

SEXTA

Lula já chegou e traz acordos comerciais e polémica na bagagem

Uma nave espacial totalmente reutilizável, capaz de colocar no espaço cargas pesadas a um preço baixo que permitirá viagens a preço "acessível" até à Lua ou até Marte. Este é o objetivo da Starship, a nave da SpaceX, a empresa de Elon Musk. Mas o primeiro voo de teste não terminou como o milionário queria, com a nave Starship e o foguetão Super Heavy a explodirem no ar cerca de quatro minutos depois do seu lançamento a partir da base espacial da SpaceX em Boca Chica, no Texas. Os gritos de alegria e as palmas da equipa da SpaceX que assistiu ao lançamento depressa deram lugar ao silêncio e à consternação quando o veículo começou a balançar, perdeu orientação e explodiu. Nada capaz de desmoralizar Musk, que no Twitter prometeu um novo lançamento para "daqui a alguns meses". Felicitando a equipa, o milionário saudou um "formidável primeiro voo de teste". O sonho continua vivo.