Um rei a cavalo, ioga na ONU e a implosão do Titan

SÁBADO

Carlos III a cavalo no seu primeiro Trooping the Colour

A tradição tem 260 anos: em junho o aniversário do rei é celebrado com um desfile dos regimentos militares britânicos que apresentam as suas cores - daí o nome Trooping the Colour. E nos últimos 70 habituámo-nos a que a monarca fosse Isabel II, mas depois da morte da mãe, em setembro, Carlos III presidiu este ano pela primeira vez à cerimónia. O rei nasceu em novembro, mas é em junho que o seu aniversário se celebra, para aproveitar o bom tempo em Londres. E os milhares de pessoas que se juntaram na capital britânica voltaram a ver um rei passar a revista às tropas a cavalo - o que já não acontecia há muito devido à idade avançada de Isabel II. Foi de uniforme vermelho e enorme chapéu preto (bearskin) que Carlos III deixou o Palácio de Buckingham, seguido, também a cavalo, pelo príncipe William, herdeiro do trono, a princesa Ana e o príncipe Eduardo, irmãos do rei. Nas carruagens iam a rainha Camilla, a princesa de Gales, Kate, e os filhos, George, Charlotte e Louis. Mas o dia foi marcado pelas ausências: na varanda do palácio, onde a família real assistiu à passagem dos aviões, nem sinal dos príncipes Harry e André. Lidar com os escândalos do filho mais novo e do irmão é um dos desafios do novo rei.

DOMINGO

Depois de Portugal e França, Espanha vence Liga das Nações

Depois de Portugal ter vencido a primeira edição, frente aos Países Baixos no estádio do Dragão, em 2019, e de França ter conquistado a segunda frente a Itália em 2021, este ano foi Espanha a vencer a Liga das Nações, batendo a Croácia em Roterdão. Mas os espanhóis tiveram de sofrer antes de fazerem a festa. Após 90 minutos sem golos e de o prolongamento não ter alterado esse resultado, os penáltis trouxeram os heróis da noite, Carvajal fez com sucesso o remate decisivo depois do guarda-redes Unai Simón ter defendido o penálti de Petkovic. 5-4 para La Roja e muita festa para a equipa de Luis de la Fuente. Sem o prestígio ou atenção mediática de um Mundial ou Europeu, a Liga das Nações junta as 55 seleções filiadas na UEFA, divididas em grupos, disputando o apuramento até à final four - com o vencedor a sair destes finalistas. Para o ano algumas regras vão mudar para "oferecer competições mais atraentes e emocionantes", segunda a UEFA. Mas se não atrai a atenção generalizada, tal impediu a Avenida dos Aliados de se encher em 2019 para gritar com Cristiano Ronaldo "nós somos campeões".

SEGUNDA

Blinken com Xi para que tudo ficasse na mesma e não pior

A 3 de fevereiro, Antony Blinken cancelou uma visita à China depois de detetado um "balão espião" chinês a sobrevoar os EUA. Quatro meses depois, o secretário dos EUA esteve mesmo em Pequim, onde se reuniu com o presidente Xi Jinping. "A relação estava num ponto de instabilidade e ambos os lados reconhecem a necessidade de trabalhar para a estabilizar", disse Blinken antes de deixar a China. Uma mensagem que ecoou nas palavras de Xi, segundo o qual "o mundo não quer ver um conflito ou confronto entre China e EUA". Acordo para manter o diálogo diplomático, portanto, mas não para reabrir as vias de comunicação entre militares de ambos os países - passo essencial para evitar o degradar da situação no estreito de Taiwan. Desde a chegada de Joe Biden à Casa Branca que a relação entre Washington e Pequim se tem feito de altos e baixos - com a visita da então presidente da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi a Taiwan como um dos pontos de maior tensão. A visita de Blinken trouxe novo alívio - vamos ver até quando.

TERÇA

Pharrell Williams estreia-se em grande pela Louis Vuitton

Um Pont-Neuf coberto de película dourada, um megaconcerto e 1700 convidados - entre eles Beyoncé e Leonardo DiCaprio. Para a sua estreia como diretor criativo da Louis Vuitton, na Paris Fashion Week, Pharrell Williams quis tudo em grande, a começar pelas roupas. "O desfile será uma experiência imersiva impressionante", avisou o cantor e produtor musical americano. E não desiludiu. Às 22.30 uma orquestra de 50 músicos subiu ao palco acompanhada pelo pianista Lang Lang e interpretou uma peça composta por Pharrell, antes de deixar lugar a um coro de 80 cantores. No final, Jay-Z deu um concerto, com Pharrell a juntar-se ao amigo para interpretar o seu primeiro single, Frontin. Mas e as roupas? Com tanto bling à volta, o desfile podia ter sido abafado, mas longe disso. Apoiado pelo estúdio de criação herdado de Virgil Abloh (que morreu em 2021, de cancro, aos 41 anos), Pharrell apresentou 71 propostas à sua imagem, "refrescando os códigos da Louis Vuitton", escreveu Elvire von Bardeleben, especialista em moda do Le Monde.

QUARTA

Modi nos EUA: ioga, jantar de Estado e direitos humanos

Os EUA estenderam-lhe a passadeira vermelha e ele estendeu o tapete de ioga. Antes de 5.ª-feira ser recebido pelo presidente Joe Biden para um jantar de Estado na Casa Branca, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, esteve na sede da ONU, em Nova Iorque, para o Dia Internacional do Ioga. E fê-lo rodeado de pessoas de 135 países. Empenhado na relação com o país mais populoso do mundo (ultrapassou este ano a China) para travar a crescente influência de Pequim na Ásia e com uns acordos militares na manga para afastar Nova Deli do seu maior aliado na área, a Rússia, Biden recebeu o nacionalista hindu Modi com pompa e circunstância. E nem faltou a conferência de imprensa conjunta, caso raríssimo para Modi que nunca aceita perguntas dos media. Questionado sobre a repressão contra opositores e o tratamento das minorias religiosas, o Modi garantiu: "Se não há valores humanos e não há humanidade, não há democracia". Biden não é o primeiro líder mundial a abrir os braços ao controverso Modi, mas se valores mais altos se levantam por vezes, não escapou a algumas críticas.

QUINTA

Mistério chegou ao fim: Titan sofreu "implosão catastrófica"

Dois milionários, Hamish Harding e Shahzada Dawood, o filho deste, Suleman, o especialista francês em Titanic Paul-Henri Nargeolet e o dono da empresa OceanGate, Stockton Rush. Estas eram as 5 pessoas a bordo do Titan cujo destino manteve o mundo em suspenso nos últimos dias, depois de o submersível ter desaparecido a caminho dos destroços do Titanic, nas profundezas do Atlântico Norte. Depois de notícias dando conta de que as autoridades dos vários países envolvidos nas buscas teriam ouvido batidas que podiam provir do Titan, a Guarda Costeira dos EUA acabou por confirmar que afinal os cinco passageiros do submersível estavam mortos. Os destroços do veículos encontrados junto ao Titanic, afundado em 1912 após embater num icebergue, revelaram que este terá sofrido uma "implosão catastrófica" devido à pressão sentida a cerca de 3800 metros de profundidade. Com a segurança dos submersíveis como o Titan posta em causa, não faltam também críticas à atenção mediática e aos meios envolvidos neste caso envolvendo milionários que pagaram 250 mil euros por um bilhete a bordo, quando comparado com o recente naufrágio no Mediterrâneo de um navio com centenas de migrantes a bordo.

SEXTA

Clima, Mercosul e Ucrânia na agenda de Lula em Paris

A reunião sobre o clima organizada em Paris terminou com um "consenso completo" para "reformar de maneira profunda" o sistema financeiro mundial, mas sem a aguardada revolução para atender plenamente a luta contra o aquecimento global sem comprometer a redução da pobreza. Ao final de dois dias de debates na presença de quase 40 chefes de Estado e de Governo, Emmanuel Macron celebrou o acordo para tornar o sistema financeiro mundial "mais eficaz e equitativo". Um dos participantes no encontro foi Lula da Silva. Vindo de Roma, onde se reunira com o Papa, o presidente brasileiro foi recebido pelo homólogo francês no Eliseu. Ao almoço discutiu-se, claro, o ambiente, mas também o acordo UE-Mercosul e a guerra na Ucrânia. Do Eliseu, Lula e a mulher, Janja, seguiram para um jantar oferecido pelo príncipe saudita Mohammed bin Salman - "diferenças ideológicas não devem ser empecilho", disse o brasileiro.