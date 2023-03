Nascido e criado em Lisboa, numa família de classe média-alta, Pedro Carvalho sentiu desde que se lembra uma ansiedade que não tem pejo em confessar que mantém mesmo agora. Talvez sensibilizado pela história de vida dura do pai - que ficou órfão muito jovem, foi à guerra e chegou a passar fome -, ainda que a ele próprio e ao irmão nunca tivesse faltado nada. "Lembro-me de ter uns 6 anos quando entrámos em bancarrota e veio o FMI, havia fome e manifestações na rua e aquilo tocou-me. Ao ponto de querer que a minha mãe devolvesse os brinquedos que me comprara, não fosse o dinheiro fazer falta para outras coisas", conta-me com café servido na mesa de reuniões da sede da companhia de seguros Tranquilidade, junto ao Marquês de Pombal. Foi talvez esse o maior impulso - mais até mais do que o momento que identifica como transformador, quando aos 11 anos se deixou impressionar pelo filme Wall Street e projetou uma vida semelhante para si - para se atirar de cabeça aos estudos e apontar sempre ao melhor do melhor. E talvez também por isso, por essa vontade de sempre se superar, viva sempre com esta ansiedade de um dia não ser suficiente.

Aos 21 anos - fruto de uma entrada antecipada na escola e cumprimento rigoroso dos estudos -, aterrava de licenciatura em punho em Nova Iorque, para trabalhar no Goldman Sachs. "Os bancos fascinavam-me, brincava a isso desde pequenino e nunca tive grandes dúvidas de que queria seguir finanças", diz, ainda que confesse que a experiência lhe trouxe alguma desilusão. Já trabalhara nos últimos dois anos de curso, no Santander, ao mesmo tempo que também dava aulas de Contabilidade e Cálculo Financeiro na mesma Universidade Católica em que se formava, e queria ir para o melhor banco do mundo. Mas a vida americana era tudo menos glamorosa. Vivia num apartamento gelado e minúsculo, perto do Harlem, trabalhava na baixa com vista para as Torres Gémeas mas passava mais tempo em aviões, de país em país.