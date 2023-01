Encontro-me com o chef em casa alheia, na Lota da Esquina do seu mentor, em Cascais. Há muito que Vítor Sobral pegou em Diogo Rocha e dele fez um diamante de corte exclusivo - e o chef, de 39 anos, que detém a única estrela Michelin verde em Portugal (um prémio que chega apenas a quem afirma um sério compromisso com a sustentabilidade, além dos habituais requisitos de qualidade) não esquece essa viagem que lhe proporcionou um dos grandes nomes da gastronomia portuguesa (e ironicamente um que, nas muitas conquistas alcançadas, sempre fugiu ao brilho das estrelas do guia mais famoso do mundo). Quanto a Diogo, apesar de manter toda a humildade, lutou por aqui chegar e continua a batalhar por novos caminhos que o carreguem ainda mais longe, cada vez mais alto. "Ou não fosse eu de signo Leão", brinca.

O riso fácil e sincero é característica que não lhe falha, mesmo antes de se sentir à vontade na nossa conversa. Trá-lo no rosto quando me cumprimenta e entrega uma caixa de bombons de sua criação, que vende no seu Mesa de Lemos, "única estrela no Centro do país", orgulha-se, comprovando a aposta feita em Viseu e desenganando todos quantos lhe disseram que o Guia Michelin nunca chegaria a um restaurante na sua região. Mas Diogo é tão teimoso quanto trabalhador, e sabia que conseguiria tudo por que lutasse. "Eu sempre quis isto. Ainda há pouco vinha para cá a pensar que conheço o chef Vítor Sobral e já trabalho nas cozinhas com ele desde 1999. Tenho 39 anos, portanto mais de metade do meu tempo de vida já foi passado nas cozinhas", resume, assumindo que desde que se conhece quis ser cozinheiro. Diz que "tinha a sorte" de o pai fazer casamentos e batizados e ser comum entusiasmar-se a ir com ele, a ajudar nos eventos. Foi assim que conheceu Sobral, então consultor da Encontros, empresa de Carregal do Sal onde trabalhava o pai e que ainda faz eventos com o chef. "Nessa altura, eu estava a acabar o 9.º ano e já me via a continuar por ali, e provavelmente seria feliz, sem fazer ideia do meu potencial e de tudo o que poderia ganhar com o conhecimento académico que ganhei na escola e no resto deste universo", conta.