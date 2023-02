Um ano em que "a Ucrânia uniu o mundo"

Sábado, 18 de fevereiro

Imigração aquece debate político

As políticas para a imigração entraram de rompante na arena política. Terreno fértil para o Chega carregar na tecla do extremismo, coube no entanto ao PSD a responsabilidade de aquecer os ânimos do debate, após Carlos Moedas e Luís Montenegro pedirem mudanças na forma como Portugal está a acolher os imigrantes, quer seja recebendo apenas pessoas que já tenham contrato de trabalho, quer procurando imigrantes que se integrem "melhor" na "identidade" do país. Sábado, o PS aproveitou a realização de um fórum dedicado às Migrações para vincar diferenças em relação ao PSD. "A construção de uma sociedade decente não é compatível com um regime de quotas para migrantes, não é compatível com uma imigração a la carte, como propõe o doutor Montenegro", frisou a ministra Ana Catarina Mendes, num encontro em que José Luís Carneiro prometeu acelerar os processos de regularização e de facilitação de vistos (uma das medidas será a autorização de residência de forma automática a imigrantes da CPLP). No mesmo dia, André Ventura resolveu passear pelas ruas da Mouraria, onde disse que a imigração é uma "matéria socialmente explosiva", pediu "especial cuidado" na receção de quem vem de "zonas onde há presença de extremismo islâmico muito forte" e insistiu em convocar o PSD, pela enésima vez, para uma posição conjunta sobre um tema que não vai sair tão depressa da agenda e que será definidor de quão vermelhas são, afinal, as linhas que separam os sociais-democratas da extrema-direita.

André Ventura foi à Mouraria no sábado e voltou a desafiar o PSD para uma posição conjunta sobre políticas de imigração. © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Domingo, 19 de fevereiro

Carnaval é festa. E negócio também

Depois da paragem devido às restrições pandémicas, o Carnaval regressou em força a dezenas de cidades portuguesas e os corsos de domingo foram um dos pontos altos da festa. Da festa e do negócio. Pois, goste-se ou não, o Carnaval continua a mover multidões. Só em Torres Vedras, uma das 'capitais nacionais' do Carnaval, a expectativa era receber cerca de 500 mil pessoas em seis dias de iniciativas, numa operação que envolveu mais de 900 profissionais de segurança e socorro e que contou com um investimento na casa de um milhão de euros na organização e promoção do evento. Esta foi também uma edição especial para Torres Vedras, pois assinalou o arranque das comemorações do centenário do Carnaval local, inscrito no Património Cultural Imaterial Nacional em março de 2022. "Esta é uma festa identitária que não queremos perder", explicou ao DN a autarca Laura Rodrigues.

Carnaval de Torres Vedras é Património Cultural Imaterial Nacional desde 2022. © TIAGO PETINGA/LUSA

Segunda-feira, 20 de fevereiro

Biden em Kiev reforça confiança de Zelensky

A visita surpresa de Joe Biden a Kiev resultou de meses de planeamento e avaliação de risco e envolveu, até, um contacto com o Kremlin horas antes do presidente norte-americano chegar à capital ucraniana de comboio. O encontro com Zelensky, em vésperas de se assinalar um ano da invasão russa à Ucrânia, foi carregado de simbolismo, patente, por exemplo, no abraço entre os presidentes junto ao Muro da Memória ou na escolha de uma gravata azul e amarela por Biden, que tem agora uma placa com o seu nome no Passeio dos Corajosos, ao lado de outras personalidades que se deslocaram a Kiev e que se distinguiram no apoio à Ucrânia como Ursula von der Leyen ou Boris Johnson. Biden levou consigo a confirmação de um novo pacote de ajuda militar no valor de 500 milhões de dólares, que, no entanto, não inclui (pelo menos para já) caças ou armas de longo alcance. Mas, ainda assim, reforçou a confiança de Zelensky, numa altura em que se teme uma nova ofensiva russa em larga escala: "O mundo democrático vai vencer esta batalha histórica. A Ucrânia vai vencer".

Biden visitou Kiev e entregou a Zelensky mais 500 milhões de dólares em ajuda militar. © EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS

Terça-feira, 21 de fevereiro

Putin e a guerra: culpa é das "elites ocidentais"

Persistir na ofensiva militar na Ucrânia para "passo a passo" resolver "a tarefa" que a Rússia enfrenta; ver "responsabilizados pela lei aqueles que optaram por trair" o país; anunciar a suspensão da participação do Kremlin no tratado para controlo do armamento nuclear e abrir desde já a porta a uma reeleição para a presidência em 2024. Foram várias as mensagens que Vladimir Putin quis passar no discurso do Estado da Federação russa, entre elas culpar "as elites ocidentais" pela guerra, alimentadas pelo desejo de "infligir uma derrota estratégica à Rússia". "Ou seja: querem acabar connosco de vez", afirmou o líder russo. As reações internacionais não demoraram. "A Rússia é o agressor e a Ucrânia é a vítima da agressão. (...). Temos de dar à Ucrânia aquilo de que precisam para ganhar", disse o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. Por sua vez, em Varsóvia, Biden acrescentou: "A fome dos autocratas não pode ser saciada, temos de nos opor a ela. E os autocratas só entendem uma palavra: não, não, não". Mais surpreendentes foram as palavras de Yevgeny Prigojin, fundador do grupo Wagner, que acusou o Estado-Maior russo de "traição" por não estar a fornecer equipamentos aos seus mercenários que combatem na cidade de Bakhmut.

Putin diz que as "elites ocidentais" querem "acabar de vez" com a Rússia. © EPA/PAVEL BEDNYAKOV / SPUTNIK / KREMLIN

Quarta-feira, 22 de fevereiro

O apuramento histórico e a luta fora dos relvados

É uma página de ouro na história do futebol em Portugal: pela primeira vez, a seleção nacional feminina qualificou-se para disputar a fase final do Campeonato do Mundo (em julho e agosto, na Austrália e Nova Zelândia). O apuramento da equipa treinada por Francisco Neto é também, inegavelmente, o fruto de uma aposta sustentada da Federação no futebol feminino nos últimos anos, que fica patente não só na qualidade de trabalho da Seleção como também na visibilidade que o campeonato nacional tem vindo a ganhar, chamando um número cada vez maior de adeptos aos estádios (no final de janeiro assistiram ao Benfica-Sporting 15 032 pessoas, um novo recorde em Portugal). A central benfiquista Carole Costa, chamada, já em tempos de descontos, a cobrar o penálti decisivo que valeu o triunfo sobre os Camarões, personificou a competência da equipa nacional, numa altura em que as jogadoras travam também uma luta fora de campo por melhores condições salariais - o Acordo Coletivo de Trabalho que está a ser negociado com os clubes prevê um ordenado mínimo de 2280 euros para as atletas. A confirmar-se será mais um passo num caminho, muitas vezes repleto de obstáculos, para a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no futebol, algo que Fernando Gomes, líder da FPF, considera ser uma prioridade para uma nação que se quer "avançada, moderna e justa".

Carole Costa não acusou a pressão e converteu com sucesso o penálti que abriu, pela primeira vez, as portas do Campeonato do Mundo à seleção nacional feminina. © FPF

Quinta-feira, 23 de fevereiro

Contestação aumenta: greve nacional a 17 de março

Aumento imediato dos salários da Administração Pública; reforço dos serviços públicos e valorização das carreiras; revogar o sistema de avaliação de desempenho e exigir ao Governo medidas para controlar o preço dos bens essenciais. São estas as principais exigências feitas pela Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública e que sustentam a convocação de uma greve nacional para 17 de março, exatamente um dia antes da manifestação nacional, em Lisboa, organizada pela CGTP. Em 2022, os pré-avisos de greve totalizaram 1087 (mais 25% que no ano anterior), o número mais alto desde 2013. Agora, o anúncio feito na quinta-feira pela Frente Comum é mais um dado que confirma a certeza expressa pelo sociólogo António Barreto, no DN, de que a contestação social vai acelerar em 2023 por falta de eficácia das medidas de resposta à crise apresentadas pelo Executivo: "Os cheques não substituem melhorias de carreira, ter menos precariedade, beneficiar de uma redução de impostos, qualquer coisa estável e permanente. E isso virou-se contra o governo".

O líder da Frente Comum, Sebastião Santana, diz que há "um quadro de empobrecimento generalizado dos trabalhadores" que justificou a convocação de uma greve nacional. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Sexta-feira, 24 de fevereiro

Um ano de invasão em que "a Ucrânia uniu o mundo"

"A Ucrânia surpreendeu o mundo. A Ucrânia inspirou o mundo. A Ucrânia uniu o mundo". Foram certeiras as palavras escolhidas por Volodymyr Zelensky para o discurso em que assinalou um ano da invasão russa e em que destacou a resistência ucraniana ao agressor. "Nós resistimos. Não fomos derrotados. E faremos todo o necessário para conquistar a vitória este ano", prometeu Zelensky, "um presidente improvável" que se tornou "líder improvável e porta-voz da luta de um povo pela sua soberania e do Ocidente pela democracia e liberdade", como frisou o DN quando o elegeu como personalidade do ano em 2022. A guerra segue sem sinais de abrandar, sem espaço para uma solução diplomática face às posições inconciliáveis de Kiev e Moscovo, e, nesta fase, uma das preocupações que une União Europeia e Estados Unidos é que a Ucrânia possa manter a sua capacidade de defesa - Von der Leyen disse ontem que a UE vai avançar para a aquisição conjunta de munições para fornecer as forças de Zelensky e os EUA anunciaram o envio de mais equipamento (no total, os pacotes de ajuda militar norte-americanos já somam 30 mil milhões de euros). Até agora, a guerra causou a fuga do país ou deslocação interna de cerca 14 milhões de pessoas. É, segundo a ONU, maior crise de refugiados na Europa desde a II Guerra Mundial.

Zelensky honrou militares e familiares de combatentes numa cerimónia na praça de Santa Sofia, ontem, em Kiev, um ano depois do início da invasão russa à Ucrânia. © EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

