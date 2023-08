Como a JMJ ajuda os ucranianos a encontrar "um pouco de paz"

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) está a ajudar os jovens ucranianos que se deslocaram a Lisboa a fazer uma pausa na dor da guerra que assola a Ucrânia.

"Há música em todos os lugares aqui, cafés e restaurantes estão abertos, você pode ir onde quiser", disse à AFP Olena Shevchuk, jovem de 24 anos com uma bandeira ucraniana pendurada nas costas.

A alegria vivida na capital portuguesa contrasta com a situação na sua cidade natal no centro da Ucrânia, Vinnytsia, onde está em vigor um toque de recolher obrigatório às 23:00.

Shevchuk faz parte de um grupo de cerca de 500 jovens ucranianos que viajaram a Portugal para se juntar ao Papa Francisco.

Como ela, o resto da delegação tenta esquecer a guerra nesta semana de eventos festivos, culturais e espirituais que devem atrair um milhão de pessoas.

"Viemos para encontrar um pouco de paz, para rezar pela paz", disse Roman Demush, um padre que é um dos líderes da delegação que chegou a Lisboa de autocarro.

Os jovens ucranianos estão "a viver numa realidade terrível com bombardeios diários", acrescentou, em frente a uma igreja no bairro da Graça, que funciona como sede da delegação ucraniana no evento.

Shevchuk disse que durante os seus primeiros dias fora da Ucrânia ficou assustada por ver aviões no céu, porque em casa isso a faria correr para um abrigo antiaéreo.

"É muito difícil para nós entendermos que a vida é normal aqui, não nos lembramos de quando era normal no nosso país", disse ela.

Muitos dos ucranianos usam camisas tradicionais bordadasou carregam bandeiras ucranianas, tornando-os facilmente identificáveis entre outros peregrinos.

"Todos nos cumprimentam e dizem 'estamos com vocês', 'rezamos por vocês'. É muito emocionante", confessou Shevchuk.

Na sua bandeira, um companheiro de peregrinação escreveu com uma caneta de feltro preta: "França ama-te!"

Num stand próximo, voluntários pediram aos transeuntes que usassem fones de ouvido de realidade virtual que mergulham os espetadores em cenas da Ucrânia devastada pela guerra, contrastando com a atmosfera festiva de Lisboa neste momento.

15 jovens da delegação ucraniana encontrou-se mesmo esta quinta-feira com o Papa Francisco, na Nunciatura Apostólica. "Ele ouviu as histórias das famílias, dos massacres causados pela Rússia no nosso território", frisou Demush. "Chorámos juntos, conversámos, rezámos e no final dividimos simbolicamente o pão e a água", acrescentou.

O pontífice pediu repetidamente a paz na Ucrânia e procurou desempenhar um papel de mediador, embora os seus esforços ainda não tenham dado resultados.

Encontro entre jovens ucranianos e russos descartado

O Papa Francisco havia levantado a possibilidade de um encontro conjunto entre jovens ucranianos e russos em plena Jornada Mundial da Juventude, mas a sua proposta não foi concretizada. Demush disse que tal encontro causaria "ainda mais sofrimento".

"Você não pode fazer com que um assassino e uma vítima conversem. Claro que os jovens não são culpados, mas eles devem posicionar-se contra a política de seu país", frisou, referindo-se aos russos.

Olena Syniuha, uma jovem de 19 anos de Lviv, no oeste da Ucrânia, disse que seria "estranho, desconfortável" encontrar-se com russos. "Como a dor vive nos nossos corações, não queremos nenhum tipo de interação com eles", afirmou. "É realmente doloroso ver o que eles estão a fazer"; vincou.

A grande maioria da delegação é composta por mulheres, já que as regras ucranianas restringem homens entre os 18 e os 60 anos, que podem ser recrutados para combater pela Ucrânia.

"É muito triste, é claro que muitos jovens queriam vir para cá", afirmou Syniuha, que usava uma pulseira que lhe havia sido dada por peregrinos espanhóis.

"Sentimos uma espécie de missão que temos de estar aqui em nome deles. Temos de absorver todo o apoio que recebemos e dar-lhes", acrescentou.