TVI diz que Sales reuniu-se com o filho de Marcelo no Ministério da Saúde

De acordo com a TVI, Lacerda Sales, que em 2019 desempenhava o cargo de secretário de Estado da Saúde, reuniu-se no Ministério da Saúde como Nuno Rebelo de Sousa, filho de Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto decorria o processo do caso das gémeas luso-brasileiras que vieram a Portugal nesse ano receber o medicamento Zolgensma, um tratamento que teve um custo de quatro milhões de euros. Segundo a TVI, havia suspeitas de que tal tivesse acontecido por influência do Presidente da República, que já negou qualquer interferência no caso..Sem adiantar mais detalhes, a TVI questionou o agora deputado Lacerda Sales sobre a veracidade desta notícia. Mas o ex-secretário de Estado da Saúde não confirmou nem desmentiu, lembrando que está a decorrer um inquérito: "Só responderei em sede própria, ou seja, à IGAS e ao DIAP, respeitando aquilo que são os poderes e os tempos da Justiça. Não vou antecipar nada. Não confirmo nem desminto, só em sede própria", referiu..Já esta tarde, em declarações aos jornalistas, sales tinha afirmado afirmou que aguarda por documentação para se poder "tentar relembrar" do caso das gémeas, repetindo que apenas responderá "em sede própria", perante a justiça e a Inspeção de Saúde.."A única coisa que posso dizer e fazer é repetir aquilo que já disse variadíssimas vezes: decorre neste momento um processo de inquérito contra desconhecidos, obviamente que só poderei e deverei responder em sede própria, que é o DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) e a IGAS (Inspeção-Geral das Atividades em Saúde), e perante o conhecimento dos factos", afirmou..O antigo governante e atual deputado afirmou que solicitou na quarta-feira documentação ao Governo sobre este caso, que data de 2019. "Eu quando digo que não me lembro, é que genuinamente não me lembro mesmo, eu preciso de factos e preciso de documentos para poder ter acesso e para me poder tentar relembrar", afirmou, salientando que passaram quatro anos, com "uma pandemia pelo meio"..Na segunda-feira, numa declaração aos jornalistas no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou que o seu filho Nuno Rebelo de Sousa o contactou sobre este caso em 2019. O chefe de Estado defendeu que o tratamento dado ao caso das gémeas foi neutral e igual a tantos outros e informou que a correspondência na Presidência da República sobre o mesmo foi remetida para a Procuradoria-Geral da República (PGR)..Além da PGR e da IGAS, o caso está a ser também objeto de uma auditoria interna no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, do qual faz parte o Hospital de Santa Maria.