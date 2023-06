Turista alemã morre na praia da ilha do Porto Santo

Uma turista alemã com 71 anos faleceu este sábado na praia da Porto Santo, na Madeira, alegadamente vítima de uma paragem cardiorrespiratória, disse o capitão do Porto do Funchal.

"Tratou-se de um acidente, à partida uma paragem cardiorrespiratória, tendo a senhora sido acometida de doença súbita quando estava a tomar banho na praia da Fontainha", adiantou à agência Lusa Rui Teixeira.

O responsável da autoridade marítima regional acrescentou que apesar da intervenção dos nadadores-salvadores e da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) "não foi possível reverter a situação", tendo óbito sido declarado pela delegada de saúde do Porto Santo Às 15:40 horas.

A turista estava a passar férias na ilha acompanhada pelo marido.

O corpo foi removido para o cemitério da ilha e a Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.