Trotinetes elétricas conquistam 9000 setubalenses em dois meses

As trotinetes elétricas da Bolt estão disponíveis em Setúbal desde junho e são já o método de transporte escolhido por 9000 residentes para as suas deslocações diárias.

Em apenas dois meses já foram percorridos cerca de 346,188 quilómetros, tornando Setúbal uma das melhores cidades da Europa ao nível da utilização de trotinetes elétricas

A tendência de crescimento da micromobilidade nas cidades, em particular de bicicletas e trotinetes elétricas, motivou a cidade de Setúbal a implementar este tipo de alternativa ao uso do transporte individual, em especial para deslocações de curta distância. A aposta nesta alternativa vem no seguimento da estratégia do município de mudar o comportamento dos seus residentes, promovendo iniciativas que permitam adotar atitudes mais amigas do ambiente.

Além de Portugal, as trotinetes elétricas da Bolt já estão presentes em mais de 130 cidades de 20 países. Setúbal foi a terceira cidade onde a Bolt lançou o seu serviço de bicicletas elétricas partilhadas com a introdução de mais de 250 veículos e tem como objetivo aumentar este número nos próximos meses.