Trinta e um anos depois, norte-americanos têm uma nova raça de cão favorita

Com um trato gentil e um aspeto fofo, o bulldog francês conquistou o título de novo cão mais popular dos Estados Unidos, colocando um ponto final no longo reinado de 31 anos do labrador retriever como rei das raças caninas no ranking anual gerido pelo American Kennel Club.

O bulldog francês foi subindo lugares no ranking ao longo da última década, tendo chegado já ao segundo lugar em 2021, de acordo com o clube, que mantém o maior registo de pedigree de cães de raça pura do país.

"O que há para não amar neles? São ótimos companheiros, fofos e demonstram muito carinho", diz o criador Johnny Danley Jr., de Atlanta, citado pela agência Reuters. Danley começou a criar bulldogs franceses há mais de dez anos como um hobby, vendendo apenas para amigos, antes de abrir o seu próprio negócio de criação, o Damn Danley Kennels , em 2018.

Mas um filhote de bulldog francês não é barato, com preços a partir de três mil dólares (cerca de 2800 euros) nos EUA.

"Mas já tive conhecimento de alguns vendidos por 1 milhão de dólares", disse Danley à Reuters.

A crescente popularidade - e preço - da raça levou a um aumento nos roubos de bulldogs franceses nos últimos anos, de acordo com o American Kennel Club, como foi exemplo famoso o incidente que fez manchetes em 2021, quando os cães da cantora Lady Gaga foram raptados em Los Angeles.

Sobre as características desta raça, Danley reconhece que alguns dos pequenos cães podem ter problemas de saúde que afetam o sistema respiratório e a medula espinal. "Mas os riscos são muito menores quando apenas cães saudáveis ​​são usados ​​para reprodução", disse à Reuters.

Segundo a descrição no American Kennel Club, o bulldog francês "é uma raça inteligente e compacta e pode adaptar-se a vários estilos de vida diferentes". "Este pequeno cão foi reconhecido pela primeira vez pelo AKC em 1898; eles são amados por todos, desde famílias a proprietários solteiros, pela sua natureza encantadora e adaptável", acrecenta o clube, que refere ainda que "eles cresceram em popularidade em cidades de todo o país, pois o seu tamanho pequeno e comportamento geralmente silencioso tornam-nos adequados para apartamentos e casas mais pequenas".

O cão agora destronado, o labrador retriever, ainda tem muitos fãs, pois caiu apenas uma posição, para o segundo lugar, à frente do o golden retriever (3.º), e do pastor alemão (4.º). Na cauda do ranking, em 199.º, está o foxhound inglês.

Os cães d'água portugueses, que ganharam popularidade nos EUA desde que o casal Obama adotou um na Casa Branca, aparecem na 46ª posição da lista. Outra raça portuguesa, o podengo, surge no 171.º lugar.