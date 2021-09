Três detidos em águas internacionais por suspeita de tráfico de droga

A Polícia Judiciária, a Marinha Portuguesa, a Autoridade Marítima e a Força Aérea Portuguesa anunciaram esta sexta-feira a detenção em águas internacionais a sul de Portugal de três homens suspeitos de tráfico de droga.

Em comunicado, a Polícia Judiciária informa que a Operação Madrugada permitiu intercetar uma embarcação que se movimentava a cerca de 50 milhas náuticas (cerca de 92 quilómetros) a sul de território de Portugal continental na sequência de uma monitorização aérea efetuada por uma aeronave da Força Aérea.

"Foi de imediato desencadeada uma operação conjunta que envolveu o Comando Regional da Polícia Marítima do Sul e a Polícia Judiciária, com empenhamento de duas embarcações de alta velocidade da Polícia Marítima, uma lancha de assalto rápido com elementos do pelotão de abordagem da Marinha e elementos da Polícia Marítima e duas lanchas de fiscalização rápida da Marinha", adiantou a Autoridade Marítima Nacional também em comunicado sobre a operação.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os três tripulantes detidos tinham idades compreendidas entre os 34 e 41 anos.

Na ação policial foram apreendidos 59 fardos de haxixe com o peso aproximado de 2.100 quilogramas.

"Os detidos serão presentes à Autoridade Judiciária competente e a investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária", conclui a nota da Polícia Judiciária.