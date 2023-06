Trânsito reaberto na CREL após incêndio em Belas

O trânsito na CREL (Circular Regional Exterior de Lisboa) já foi reaberto, depois de um incêndio que deflagrou na zona de Belas ter obrigado a um corte no nó da Pontinha, informou a Brisa Autoestradas.

"A Brisa Autoestradas informa que o trânsito foi reaberto no nó da Pontinha na CREL no sentido Alverca-Estádio", lê-se numa nota enviada pelas 16:46.

A Brisa especifica ainda que a "circulação faz-se apenas pela via esquerda a seguir ao túnel de Carenque".

Aquando do corte daquela via, a concessionária explicara que, apesar de as chamas do incêndio não se situarem perto da CREL, decidira cortar a circulação por prevenção, devido ao vento forte que se fazia sentir.

Segundo indicou à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa, o incêndio deflagrou às 15:15 numa zona de mato, em Belas, no concelho de Sintra, e mobilizava, pelas 17:20, 102 operacionais, apoiados por 31 veículos.

De acordo com a mesma fonte, àquela hora o incêndio já se encontrava em fase de rescaldo.

Segundo a CNN Portugal, um bombeiro que combatia o fogo sentiu-se mal e teve de ser retirado do local de ambulância.