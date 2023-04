Tráfico de droga. PSP faz mais de 50 buscas em operação no Porto

O Dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, através da Divisão de Investigação Criminal, está a realizar, com a colaboração de demais valências policiais, uma operação policial que visa "um conjunto alargado de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes na área metropolitana do Porto".

De acordo com um comunicado da PSP, estão a ser realizadas mais de 50 buscas domiciliárias e não domiciliárias.

Segundo fonte da PSP, cerca das 11:00, decorriam buscas no bairro da Pasteleira Nova, onde se encontra também o diretor nacional da PSP, Magina da Silva.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A operação policial ainda decorre na cidade do Porto e em outros locais de cidades limítrofes.

Também esta manhã, a PSP realizou uma operação em Lisboa, mais precisamente no Bairro Padre Cruz, no decorrer da qual foram detidas quatro pessoas.

(Em atualização)