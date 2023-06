Todos os distritos sob aviso amarelo devido ao tempo quente

Todos os distritos de Portugal continental vão estar a partir desta sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viseu, Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso amarelo desde as 12:00 de hoje e até às 18:00 de sábado devido à previsão de persistência de valores elevados das temperaturas máximas.

O aviso amarelo de tempo quente para Bragança, Évora, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Beja, Castelo Branco e Portalegre também começou às 12:00 de hoje, mas vai vigorar até às 18:00 de domingo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o IPMA, o aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para os próximos dias continuação de tempo quente e seco nas regiões norte e centro destacando-se valores da temperatura máxima na ordem dos 40 graus Celsius, no interior da região sul e na parte interior do Vale do Tejo, sendo no restante território acima dos 30 graus.

A temperatura mínima também irá aumentar, prevendo-se noites tropicais (mínimas acima de 20,°C) em vários locais do Centro e Sul, com destaque para a região do Sotavento Algarvio, onde as mínimas poderão ser próximas de 25°C.

Em causa está, segundo o IPMA, a ação de uma "crista anticiclónica entre o Golfo da Biscaia e o arquipélago da Madeira, que dará origem a uma circulação que trará em altitude uma massa de ar com origem no Norte de África".

Recomendações da DGS

"Na sequência deste episódio de tempo quente, que deverá ser mais prolongado a sul do Tejo e Beira Baixa, onde é expectável a ocorrência de uma onda de calor até dia 29, pelo que se aconselha seguir as orientações da DGS [Direção-Geral da Saúde] para situações de tempo quente", refere o IPMA em comunicado.

A DGS recordou entretanto a recomendação de especial atenção aos mais vulneráveis ao calor, como crianças, idosos, doentes crónicos e grávidas.

No seu 'site', a DGS aconselha que os doentes crónicos ou sujeitos a medicação e/ou dietas específicas sigam as recomendações do médico assistente ou da linha SNS24 e aconselha o contacto e acompanhamento de idosos e outras pessoas que vivam isoladas, garantindo a hidratação e permanência em ambiente fresco.

A DGS recomenda igualmente cuidados especiais como evitar esforços físicos no exterior e a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11:00 e as 17:00, além do uso de protetor solar com fator igual ou superior a 30 a cada duas horas e após banhos de praia e piscina.

O IPMA indica igualmente na nota publicada no seu 'site' que estas condições meteorológicas, associadas a valores baixos da humidade relativa do ar, resultarão igualmente num aumento significativo do perigo de incêndio rural, com diversos concelhos do interior Norte e Centro, bem como na região Sul, a serem classificados com valores máximo ou muito elevado.

Esta previsão do IPMA, levou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a alertar para o elevado risco de incêndios em todo o território continental, recomendando medidas preventivas.

O IPMA adianta ainda que adicionalmente, este episódio de tempo quente poderá trazer poeiras em suspensão à região Sul, em especial no sábado.

Também o índice de radiação ultravioleta irá atingir nos próximos dias valores muito elevado.