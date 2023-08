Todos diferentes, todos iguais. Papa apela à tolerância em território de Fátima

Um recinto menos cheio do que era esperado permitiu ao Papa Francisco uma curta mas intensa visita ao Santuário de Fátima, aonde voltou como peregrino. Na Cova da Iria, por onde nos últimos dias passaram milhares de jovens peregrinos, a caminho da Jornada Mundial da Juventude, a maioria não eram jovens. Esses quedaram-se por Lisboa, prevendo o quão demorado seria entrar no Parque Tejo. E em Fátima - onde eram esperadas 500 mil pessoas mas na verdade os números finais davam conta de 200 mil - encontrou-se uma mescla de emigrantes, adultos e idosos, e muitas crianças - que acabaram por ser as escolhidas do Papa na hora de abençoar e saudar peregrinos.

Francisco chegou de helicóptero à hora marcada (8h50) depois de ter sobrevoado o Santuário. Nessa altura já Maria Gameiro levava algumas horas de pé, junto à vedação que separa o recinto do altar principal. Aos 84 anos (menos dois que o Papa) traz na bagagem a visita de todos os papas a Fátima, embora tenha especial devoção por S. João Paulo II. Residente em Fátima, próximo da rotunda dos Pastorinhos, faz do Santuário "uma segunda casa". Ali já chorou a perda de dois filhos (uma aos 22 meses e um aos 18 anos, vítima de acidente de trabalho), mas também já agradeceu. Por hoje, não se cansa de elogiar a JMJ. Ao lado desta anciã está um grupo de jovens timorenses que passou ali a noite, tal como centenas de pessoas. Perante o anúncio de uma multidão (que acabou por ser menor, afinal), muitos optaram por dormir no chão, ao relento, como acontecia ao tempo de Paulo VI, o primeiro papa a visitar Fátima, em 1968.

Um grupo de jovens timorenses passou ali a noite, tal como centenas de pessoas. © Pedro Correia / Global Imagens

Mário da Costa, 26 anos, esforça-se por falar português. Faz parte de um grupo que há cerca de um ano veio para Portugal trabalhar, entre a hotelaria e a agricultura. Erguem bandeiras do país-natal, cantam, acreditam que vão chegar perto de Francisco quando ele passar por ali, no papamóvel.

O mesmo sucede com Andrea Garcia, uma filipina que conheceu um português no Dubai e casou com ele. Já em Portugal, o casal teve um filho, agora com 14 anos. "Em 2017 ele esteve muito doente, e então pedi muito à Nossa Senhora que o curasse. Acabou por fazer um transplante de medula e está bem", conta ao DN.

Mas há quem venha só para ver o Papa e participar daquela viagem-relâmpago, na impossibilidade de ir a Lisboa. É o caso de Beatriz e Ana, duas amigas de Alenquer, de 25 e 21 anos. "Adorava ter ido à JMJ. Mas estava a trabalhar, não me era de todo possível", revela ao DN a mais velha, designer de interiores, que integra um grupo em que também estão os pais.

Noutra zona do Santuário, junto ao tocheiro, está Maria Pilar. Viajou de São João de Tarouca (Viseu) até Fátima com um ramo de flores na mão, e está confiante que conseguirá entregá-las ao Papa, como se confirmará, mais tarde. E foi assim que Francisco entrou na capelinha das Aparições: empunhando um ramo de rosas e margaridas brancas. Haverá de depositá-las junto à imagem de Maria, que contemplará demoradamente. Todo o percurso é feito ao som do Avé de Fátima, os versos escritos pelo poeta Afonso Lopes Vieira, um ateu que em outubro de 1917 terá presenciado o fenómeno tido como milagre do sol, a partir da varanda de sua casa, em São Pedro de Moel. Ao tempo, seria ele um daqueles que compõem a diversidade de que o Papa não se cansa de falar nesta viagem a Portugal.

Privar com o Papa antes de ser padre

o seminarista David da Silva. © Pedro Correia / Global Imagens

Desde cedo que o seminarista David da Silva se encontrava junto à capelinha das Aparições. Quando olha para a montanha russa de emoções que têm sido estes últimos dias, tudo ainda lhe parece um sonho. Há menos de um mês soube que fora um dos escolhidos para acompanhar o Papa nas Vésperas, no Mosteiro dos Jerónimos, logo no primeiro dia da chegada a Lisboa. Aos 25 anos, enquanto aluno da Universidade Católica do Porto e simultaneamente na reta final da caminhada no seminário maior da cidade, este jovem natural da aldeia de Casal Fernão João, em Pombal, tem no seu palmarés momentos de alguma proximidade com o Santo Padre.

"Logo no primeiro dia apertei-lhe a mão duas vezes. E estar ali com ele, a rezar, num ano em que a igreja em Portugal ultrapassou tantas dificuldades, em que a fragilidade ficou exposta de uma forma tão dolorosa diante de todos nós, foi um momento único e de grande vitalidade para continuar a caminhar em direção ao sacerdócio". "Foram tantas as polémicas de custos, gastos e incompreensões sobre o sentido deste projeto, que para mim não podia ser mais inspirador", afirma ao DN, momentos antes de participar do terço, rezado a várias línguas, com a participação de mais de uma centena de jovens deficientes e alguns reclusos.

"Para mim, foi a primeira vez que tive o dom de poder estar muito próximo do Papa Francisco depois de passar tantos anos a estudar o seu pensamento, a ler as suas mensagens, os seus documentos e estudar teologicamente a sua visão sobre a Igreja, sobre Deus e sobre o mundo, neste contexto em que vivemos. Depois de o ter por mestre, vê-lo agora tão próximo, e já não por meios digitais, é de facto algo que agradeço a Deus", sublinha o futuro padre.

O Papa parou para beijar e abençoar várias crianças. © Pedro Correia / Global Imagens

"Jamais imaginava, quando entrei no seminário, que na reta final para terminar a minha caminhada, iria ter a sorte de rezar as Vésperas com o Papa Francisco, em Portugal, durante a Jornada Mundial da Juventude. Encontro nele a esperança de que vale a pena, pois o mundo precisa dos jovens para criar uma sociedade mais enraizada em Cristo, onde assumimos um papel importante na evangelização em comunhão com a igreja católica, para que a mensagem de Cristo possa chegar a gerações futuras". Acompanhado por outros seminaristas do Porto, Coimbra e Viana do Castelo, ouviu de perto as palavras do Papa, primeiro na recitação do terço, depois quando se dirigiu aos milhares que se espalhavam pelo recinto e pelas ruas adjacentes.

Na capelinha ao lado de doentes e reclusos

Francisco enalteceu - como seria de esperar - o papel de Maria na Igreja. "Ela nunca fica parada. É isso que faz ao longo da história, descendo até ao nosso meio, como aqui em Fátima, convidando a pormo-nos em peregrinação não só com o corpo, mas sobretudo com a vida. Como? Avançando dia a dia com alegria e esperança, porque temos uma meta - o céu - e ao mesmo tempo com perseverança e paciência. Porque a vida não é um videojogo para entreter", afirmou o Papa, que nos últimos dias tem insistido também nessa ideia de filtrar o papel das redes sociais. "Quero agradecer-vos, a vós que estais aqui e sabeis continuar em frente quer na doença quer na reclusão", disse, referindo-se em concreto à plateia mais próxima.

"Parece que hoje não se pode ser nada menos do que perfeito; é preciso mostrar-se grande, eficiente e realizado", enfatizou Francisco, numa alusão à ditadura do sucesso e do que considera "uma tentação perigosa: o perfecionismo". "Qualquer fragilidade aparece como uma culpa, enquanto os modelos inculcados pela sociedade da imagem são sempre resplandecentes e rutilantes. Mas estão maquilhados", alertou. "E por isso são falsos, porque a vida é feita de verdade e realidade, não de mentiras e aparências. E quem segue as aparências do mundo permanece triste por dentro", afirmou, para logo a seguir exemplificar: "quantos jovens carregam, hoje, a aflição de não conseguir êxito, de lhe ter corrido mal, de serem inadequados e até errados?" E mesmo que ontem, em Fátima, os jovens não fossem a maioria do público, a verdade é que a mensagem do papa em nada se afastou daquela que tem vindo a propalar ao longo da JMJ: a construção de uma Igreja de todos e para todos, "portas abertas para todos a fim de facilitar o encontro com Deus". "A capelinha onde nos encontramos constitui uma bela imagem da Igreja: acolhedora e sem portas; é um santuário a céu aberto no coração deste recinto que lembra um grande abraço materno", disse.

Numa oração que sucedeu à recitação do terço, pediu à virgem uma atenção especial: tomai de novo a iniciativa por nós, nestes tempos atribulados pela injustiça e devastados pelas armas. Voltai o vosso olhar materno para a família humana, que perdeu o caminho da paz , perdeu o sentido da fraternidade e não reencontra o calor de casa. Intercedei pelo nosso mundo em perigo e tumulto, para que acolha a vida e rejeite a guerra".

O fumo dos incêndios ensombrou o céu do santuário. © Pedro Correia / Global Imagens

A viagem do Papa Francisco a Fátima foi a mais curta de um sumo pontífice, em termos de duração (menos de duas horas), mas obrigou à maior operação de segurança de que há memória. A GNR destacou para o local cerca de dois mil militares, a que se juntaram 44 elementos das polícias de Espanha, França e Itália. Muitos ladearam todo o percurso do Papa entre o heliporto e o Santuário, e vice-versa. Francisco, o "peregrino da esperança", partiu como chegou: de constante sorriso e aceno aos fiéis.

