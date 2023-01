Time Out Market inspira-se na vida de seis imigrantes para criar pratos que fazem pensar

Aiyman nasceu em Tripoli, na Líbia, e já mora em Portugal há sete anos. Adora cozinhar e o seu maior sonho é poder servir refeições no seu próprio espaço. Através da campanha de Natal/Ano Novo do Time Out Market, em Lisboa, tem a oportunidade de ver produtos que são tradicionais no seu país ganharem um lugar de destaque por uma boa causa.

Nesta época festiva, o Time Out Market (Mercado da Ribeira) quis colocar as pessoas a pensar mais nos outros, especialmente naqueles que têm de fugir dos seus países de origem pelas mais variadas razões. Parte da receita da campanha Christmas Food for Thought vai reverter para a Portugal com ACNUR, parceira nacional do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, para a proteção e assistência das várias emergências humanitárias a nível global.

O facto de o mercado receber pessoas de até 66 nacionalidades diferentes por semana e Lisboa ser uma cidade que acolhe pessoas de todo o mundo, motivou a celebração da multiculturalidade através desta campanha. Os chefs Henrique Sá Pessoa, Miguel Castro e Silva, Marlene Vieira, Susana Felicidade, Vicent Farges e Manuela Brandão juntaram-se a Elyas e Samir, do Afeganistão, Svitlana e Tatiana, da Ucrânia, a Vimbayi, do Zimbabué, e Aiyman, da Líbia, para criar pratos inspirados nas histórias destas pessoas e nas tradições natalícias dos seus países de origem.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o último relatório semestral do ACNUR, mais de 103 milhões de pessoas foram forçadas a sair das suas casas no último ano, o que representa um aumento de 13,6 milhões relativamente a 2021. "É imaginarmos que uma em cada 77 pessoas do planeta está a fugir", compara Joana Feliciano, responsável de Comunicação e Alianças Estratégicas da Portugal com ACNUR. Estes indivíduos fogem da perseguição, dos conflitos, da violência, da violação dos Direitos Humanos, dos efeitos das alterações climáticas. "Fogem à procura de proteção e segurança em países além-fronteiras", diz Joana Feliciano. A guerra na Ucrânia potenciou estes números, ao criar a maior e mais rápida deslocação de pessoas desde a Segunda Guerra Mundial.

A Portugal com ACNUR e o Time Out Market já têm colaborado em várias iniciativas relacionadas com este tema. "É uma lufada de ar fresco termos entidades que tenham esta consciência cívica e social no sentido em que nos dá possibilidade de partilharmos mais sobre a nossa missão, mas também sobre o que é que estas pessoas estão a passar", afirma a responsável de comunicação.

Aiyman Alshaqrouni saiu da Líbia com o marido em 2011 e desde aí já passou por vários países do Médio Oriente e Europa. As mudanças devido ao trabalho do marido permitiram-lhe conhecer diversos tipos de cozinha e melhorar cada vez mais a sua experiência. Aiyman passou por Marrocos, França, Itália e agora Portugal.

Desde 2015 em território português, viveu primeiro no Porto e há cerca de um ano e meio aventurou-se para a capital. Enquanto ainda estava no Porto fazia refeições para mulheres expatriadas, mas sente que foi quando chegou a Lisboa que começaram a surgir várias oportunidades. Em 2021, em conjunto com a Lisbon Project Association, cozinhou para 150 pessoas na véspera de Natal. Durante seis meses estudou na Mezze Escola, um programa de formação para refugiados e imigrantes na área da restauração, em que fez três meses teóricos na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa e três meses práticos no Restaurante Mezze.

Para esta iniciativa, Aiyman trabalhou em conjunto com o chef Migel Castro e Silva para criar uma rabanada que combina este doce tão característico em Portugal com alguns elementos líbios."Fizemos uma rabanada e eu descobri que é algo feliz em Portugal. Na Líbia são comidas quando alguém morre e gostei de saber que aqui é uma coisa que remete para a felicidade", conta Aiyman. Miguel Castro e Silva e Aiyman tiveram como ponto de partida o Qamar-al-Din, um sumo feito à base de alperce seco, combinando coco com doce de alperce na sua rabanada.

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Para o chef Miguel Castro e Silva, um dos pioneiros do Time Out Market, fazia todo o sentido aceitar este desafio. "Conheço cozinha líbia e antes de falar com a Aiyman fiz algum trabalho de pesquisa. Fomos falando ao telefone e chegámos a alguns entendimentos, nomeadamente quanto ao alperce", explica o chef português.

Tanto o chef quanto Aiyman estavam a pensar ir por caminhos distintos, mas conseguiram chegar a um compromisso que deixa ambos bastante orgulhosos do resultado final. Aiyman conta, tímida, como foi um orgulho ter trabalhado com o chef. "Se voltar a ter a oportunidade de trabalhar com o chef Miguel Castro e Silva ficarei muito feliz", diz esta mulher líbia, de 47 anos, que sonha um dia ter uma grande cozinha, pois a de casa não é suficiente para todos os seus projetos culinários, e poder lançar-se a fazer catering.

Quanto a estes pratos solidários, ainda vai a tempo de saborear a experiência até ao dia 6 de janeiro, no Time Out Market.

sara.a.santos@dn.pt