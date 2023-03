"Eu costumo dizer que vou ficar super satisfeito quando daqui a 40 anos alguém que acabou de ganhar um Nobel for entrevistado e disser que o clique que teve foi uma atividade que fez com os The Inventors". Este é o desejo de José Malaquias, um dos fundadores dos The Inventors, uma startup de educação virada para as tecnologias e que, neste momento, trabalha em 250 escolas com mais de nove mil crianças entre os 5 e os 12 anos de idade.

A empresa foi criada em 2016 por José Malaquias e Manuel Câmara e tem como objetivo inspirar uma nova geração de inventores através de atividades extracurriculares nas áreas das engenharias, das tecnologias, das artes e da criatividade. "Nós usamos muito a eletrónica na criação das nossas experiências e é fascinante porque a eletrónica, do ponto de vista das crianças, é algo que fascina, porque ou acende um LED ou emite um som através de um buzzer. E o facto de conseguirem juntar uma série de componentes eletrónicos aos quais nunca tiveram acesso e criarem algo que vai ter uso é fascinante", conta ao DN José Malaquias.