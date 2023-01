"Testagem de passageiros da China à entrada de Portugal é mais importante do que teste negativo"

Ao fim de três anos do aparecimento do SARS Cov-2, a China decidiu abdicar da estratégia de zero casos e abrir as fronteiras do país na totalidade, acabando com a obrigatoriedade de quarentena para quem entra. Mas está a fazê-lo, precisamente, quando vive uma das fases mais complicada da covid-19 no seu território e com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a acusá-la de não estar a disponibilizar toda a informação sobre a situação, nomeadamente no que diz respeito a número de casos, internamentos, óbitos e se se está perante uma nova estirpe do vírus. As autoridades chinesas rejeitam as acusações, garantindo que estão a dar informação credível, e criticam as medidas de proteção já impostas por alguns países, nomeadamente Portugal, considerando-as excessivas.

O certo é que tanto a OMS como a União Europeia (UE) aconselharam a que todos países tomassem as suas precauções para tentarem mitigar a disseminação do vírus. A UE recomendou a apresentação obrigatória de teste negativo até 48 horas antes do embarque e testagem aleatória aos passageiros à chegada, no sentido de ser possível a sequenciação genómica do vírus a circular. E Portugal foi dos países que adotou as duas medidas. A partir deste domingo é obrigatória a apresentação de teste negativo e neste sábado, no aeroporto de Lisboa, já foram testados passageiros do voo vindo de Pequim.

Para o infecciologista António Silva Graça "esta medida é mais importante do que a da testagem pré-embarque, porque vai permitir recolher informação que possibilitará vigiar a evolução das estirpes. Vai permitir a recolha de informação à entrada do país com um teste PCR que é mais seguro do que um teste rápido feito 48 horas antes do embarque".

No entanto, defende, que esta testagem, já que é de caráter obrigatório, deveria ser feita a todos os passageiros e não de forma aleatória. "Não entendo porque não se hão de testar todos os passageiros já que assim se obteria o número máximo de amostras para se fazer a sequenciação genómica do vírus. O ser aleatório só fará com que tenhamos menos amostras e informação".

O infecciologista considera que Portugal tomou a decisão correta seguindo as fortes recomendações da UE, mas o país vai mais longe do que outros ao fazer, e como é referido no comunicado divulgado pela tutela da Saúde, "a monitorização de águas residuais no Aeroporto Internacional Humberto Delgado, em Lisboa, e nas aeronaves provenientes da China, com vista à identificação de vírus SARS-CoV-2 e posterior sequenciação genómica".

António Silva Graça sublinha também que "a testagem à entrada do país, além de nos dar informação genómica, dá-nos uma testagem de rastreio mais profunda do que a testagem pré-embarque, já que esta não tem um caráter de rastreio absoluto", especificando: "Com a testagem pré-embarque naturalmente que continuariam a embarcar pessoas que ainda não estavam a testar positivo, mas que já estariam infetadas" e com a testagem à entrada no país estes casos poderão ser detetados.

Mas coloca uma questão: "O que vai fazer Portugal no caso de haver pessoas a testarem positivo?". Na opinião do especialista, "quer do ponto de vista sanitário e de enquadramento legal não há argumentos para que se coloquem estas pessoas em isolamento. A partir do momento em que testem positivo, estas pessoas devem ter apenas aconselhamento e acompanhamento".

Até porque, ressalva, "embora seja muito importante obtermos informação credível sobre a evolução das estirpes, neste momento não existem motivos para se restringir fisicamente a viagem a pessoas vindas da China que tenham testado positivo, pois não estamos a fazer teste em relação a outros países que também têm covid-19. Em relação à China, isto acontece porque há uma maior disseminação do vírus e porque não temos informação credível. E precisamos de ter. Agora, mais importante do que a informação sobre o número de casos é a informação sobre as características do vírus, das estirpes e das variantes que possam estar a provocar esta onda de casos".

Portugal juntou-se assim a outros países, como Bélgica, Áustria, Suécia, Alemanha, França, Espanha e ainda Estados Unidos e Japão que passaram a exigir novas regras para a entrada nos seus territórios. No comunicado divulgado, o Ministério da Saúde refere que "as companhias áreas são responsáveis pelo cumprimento destas medidas no embarque", devendo "os passageiros e a tripulação de voos com origem e destino na China usar máscara durante o voo e reforçar as medidas de higiene, designadamente lavagem e desinfeção das mãos".

A tutela reforça que o país vai continuar a monitorização e vigilância do vírus no país e que tais medidas contribuirão "para o conhecimento científico e adequada avaliação da situação epidemiológica, que guiará as opções no futuro imediato". O ministro Manuel Pizarro acredita que não deverá ser necessário tomar-se mais medidas em relação à China.

António Silva Graça reforça que estas medidas surgem pelo facto de, neste momento, "se desconhecer o risco real da situação na China. Podemos mesmo dizer que ignoramos o que se está a passar. A China adotou desde o início uma estratégia de zero casos, que embora tenha sido a adequada no início da pandemia, verificou-se que foi um erro mantê-la. E o que sabemos agora é que existe uma onda de casos muito significativa, mas não sabemos a repercussão que tem. Não há dados reais sobre internamentos nem mortalidade e deixaram de ser contabilizados os novos casos".

Neste momento, os Estados Unidos da América também se deparam com mais casos de covid-19 devido a uma nova sub-variante da Ómicron, com origem em mutações da BA2, a Xbb.1.5, que, em apenas um mês, passou de 4% dos casos para 40%, o que "é imenso", segundo Silva Graça. Esta subvariante também já foi detetada em Portugal e a OMS já a considerou como sendo a mais transmissível até agora.

Mas olhando para a realidade portuguesa, o infecciologista diz que, neste momento, vivemos o período critico das infeções virais e que já se percebeu que o maior problema das últimas semanas não são as infeções da covid-19, mas as da gripe e de outros vírus respiratórios. Talvez porque a vacinação de reforço para a covid-19 deixe a população, provavelmente, menos protegida em relação aos outros vírus.

O ministério da saúde continua a recomendar medidas de proteção sempre que a perceção de risco o justificar e a vacinação contra a covid-19.