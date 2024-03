Ter casa é o maior problema dos estrangeiros que fazem "o que os portugueses não querem"

Atravessamos a Rua do Benformoso de ponta a ponta, no bairro mais cosmopolita de Lisboa. Os imigrantes não falam português e relatam ter dificuldades em encontrar um sítio para morar. Alguns já passaram por outros países europeus, mas garantem que aqui é mais fácil a legalização. Por detrás disso estarão máfias que, a troco de dinheiro, os apoiam com "os papéis".