Temporal dificulta circulação nas principais estradas da Grande Lisboa

A chuva tem estado a dificultar a circulação nas estradas em vários pontos do país neste final de tarde, nomeadamente na zona de Grande Lisboa.

Vídeos gravados na Ponte Vasco da Gama e na A5 mostram como o temporal se faz sentir.

No coração da capital, a rua da Prata está inundada. Noutra zona da cidade, uma rotunda junto ao Centro Comercial Vasco da Gama, no Parque das Nações, há lençóis de água.

Lisboa é um dos 13 distritos sob aviso amarelo esta terça-feira devido a aguaceiros por vezes fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de rajadas fortes. Os outros são Faro, Évora, Beja, Setúbal, Portalegre, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Coimbra, Aveiro, Viseu e Guarda.

O aviso emitido pelo IPMA mantém-se entre as 12:00 e as 21:00.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta terça-feira no continente períodos de céu muito nublado e aguaceiros por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas de vento forte, em especial nas regiões Centro e Sul e durante a tarde.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado, por vezes forte nas terras altas do Norte e Centro, rodando para noroeste durante a tarde, em especial no litoral oeste, e pequena subida de temperatura.

As temperaturas mínimas oscilam entre os 10 graus Celsius (em Leiria e na Guarda) e os 16 (no Porto) e as máximas entre os 21 (na Guarda) e os 30 (em Braga e Santarém).

Segundo o Automóvel Clube de Portugal (ACP), a melhor técnica lidar com a derrapagem de um carro devido à chuva é tirar os pés dos pedais e aliviar a direção até começar a sentir que esta fica mais pesada, em detrimento de travar a fundo.