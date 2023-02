Tempo frio regressa. Descida de temperatura entre 5 e 10 graus

"Vamos ser afetados por uma massa de ar com origem polar. As temperaturas vão descer significativamente, especialmente tendo em conta que na semana passada tivemos temperaturas acima da média e portanto vai fazer-se sentir mais esta descida abrupta", adiantou o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Jorge Ponte, a descida da temperatura, da mínima e máxima, vai também fazer-se sentir devido ao aumento da intensidade do vento, em especial na faixa costeira e nas terras altas.

"Está prevista também alguma precipitação, mas não muito intensa e a ocorrer será de neve acima de 600 a 800 metros de altitude a partir do final do dia de hoje. Vamos ter temperaturas mínimas dos 6 a 8 graus na zona de Lisboa, de 2 a 4 no Porto e negativas na região interior norte e centro, para a qual já foram emitidos avisos de tempo frio", disse.

O IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real para entre as 00:00 de quinta-feira e as 09:00 de sexta-feira devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

"Para amanhã, quinta-feira, vai sentir-se uma descida acentuada da temperatura entre 05 a 10 graus relativamente aos dias anteriores. Vamos ter máximas de 12 a 13 graus em Lisboa, no litoral entre 12 e 14, mais altas na região sul, e no interior abaixo dos 10 graus pelo menos até sábado", precisou.

Segundo Jorge Ponte, pelo menos até ao fim de semana as temperaturas vão manter-se baixas.