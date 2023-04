Tempo começa a faltar e Governo ainda nem discutiu grelhas salariais, acordo assim "é difícil"

O Estado de Emergência durante a pandemia não permitia a saída de profissionais de saúde do SNS, mas assim que puderam os médicos começaram a sair. No ano passado foram mais de mil.

Faltam pouco mais de 60 dias para terminar o prazo para as negociações entre o Ministério da Saúde e os dois sindicatos da classe médica. De acordo com o protocolo assinado a 1 de setembro de 2022, ainda com a anterior ministra Marta Temido, este prazo termina a 30 de junho, precisamente um ano e dois meses depois de se ter iniciado o processo de negociação, no dia 20 abril de 2022, que uns e outros esperam que leve à reorganização da atividade médica no SNS, à valorização dos profissionais através das carreiras e das grelhas salariais, e no fundo, à fixação de profissionais no serviço público e a mais eficiência deste.

Mas, nesta altura, os líderes dos dois sindicatos médicos alertam para o facto de alguns dos aspetos mais importantes, nomeadamente as grelhas salariais e a dedicação plena (ou exclusiva), ainda estarem por discutir. A dirigente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), Joana Bordalo e Sá, diz: "Não nos foi apresentada qualquer proposta". O líder do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, assume mesmo que "sem a concretização de mudanças nas grelhas salariais será, naturalmente, muitíssimo difícil haver um acordo. Sem isto, os médicos continuarão a sair do SNS - e só, no ano passado, saíram mais de mil".

No início do processo, a tutela reunia em conjunto com os dois sindicatos, mas, no início do ano, optou por começar a reunir em separado. O SIM teve na semana passada uma reunião, a FNAM tem esta segunda-feira, dia 24, mas "o tempo começa a escassear", comenta Joana Bordalo e Sá. Recorde-se que a FNAM foi a estrutura que decretou uma greve a meio do processo negocial e que se realizou nos dias 8 e 9 de março, por não concordar com a falta de celeridade neste processo.

Jorge Roque da Cunha diz que "o SIM continuará a fazer tudo para cumprir a sua palavra de forma séria neste processo negocial, mas é preciso que o ministério passe das palavras aos atos". Embora, salvaguarde, "em comparação à anterior tutela, com a qual até ao ano passado não havia qualquer negociação, o facto de se estar a discutir já é um ponto positivo".

A líder da FNAM concorda que ao longo dos meses foram alcançados aspetos positivos, nomeadamente no primeiro ponto do protocolo que diz respeito à regulação e disciplina do trabalho médico. "É um aspeto que está muito adiantado, mas há questões que não estão fechadas porque foi decidido pelos dois lados que estas seriam revisitadas no final da negociação, até porque dependem de outros temas, como das grelhas salariais". Portanto, até agora, "ainda não temos nada aprovado e faltam dois meses", sublinha a médica do Norte, acrescentando: "A abertura de vagas é positivo, mas não chega. São precisas medidas concretas e que a situação seja clara. O mesmo acontece com concursos, a desburocratização permitirá uma contratação mais rápida, mas é preciso que tal seja feito com planeamento e escrutínio".

Na sexta-feira, a FNAM assumiu mesmo em comunicado que "a circular, da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) e da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), que indica os termos do recrutamento e fixação dos médicos que concluíram a formação especializada na época normal de 2023, parece apontar para algum planeamento, a nível nacional, que não era ainda claro. Contudo, há algumas falhas graves a apontar, nomeadamente na exclusão de especialidades hospitalares muito procuradas - como Anatomia Patológica, Medicina Física e Reabilitação ou Dermatologia - e nas limitações impostas sobre a contratação de médicos de Saúde Pública (apenas 39 vagas, 10 destas carenciadas)."

Neste processo negocial, Joana Bordalo e Sá critica ainda a falta de resposta da tutela a uma contraproposta apresentada pela estrutura que dirige sobre o trabalho das equipas dedicadas às urgências. "Em meados de março o ministério enviou-nos uma proposta para regularizar o trabalho dos profissionais que dedicam a maior parte do seu tempo à atividade no Serviço de Urgência - ou seja, são médicos que foram contratados, por exemplo, para o Serviço de Medicina Interna, mas que acabam por estar mais dedicados às urgências, mas sem haver qualquer regulamentação da sua atividade. E a proposta que nos chegou da tutela era completamente omissa em vários pontos".

De tal maneira, que, "em última análise os médicos poderiam estar sempre a fazer noites ou fins de semana, porque nada estava definido ou balizado. O mesmo acontecia com suplementos remuneratórios ou incentivos por desempenharem estas funções e o que a FNAM fez foi: trabalhar o documento e devolvê-lo melhorado, com propostas, balizas e definições. Isto aconteceu logo no final de março e até agora não recebemos nenhuma resposta de apreciação desta contra proposta", voltando a reafirmar: "O tempo está a acabar."

O que já se conseguiu pode melhorar organização do trabalho médico

Para o líder do SIM o processo negocial em curso, apesar de tudo, "está a correr relativamente bem". "Há quatro pontos em discussão e nalguns deles já se conseguiram coisas muito positivas", nomeadamente no que diz respeito à "regulação e disciplina do trabalho médico", destaca também.

"A negociação está a correr bem e se tudo correr como pensamos, já será bom e irá representar menos 50% de trabalho para o nosso gabinete jurídico", sobretudo no que respeita às questões do dia a dia dos serviços.

"É um ponto que integra os tempos para o trabalho dedicado aos internos, para a investigação, para folgas e ainda prevê a possibilidade de se fazer 12 horas nos serviços de urgência em vez de 18". Ora, isto, "são aspetos que irão com certeza melhorar a organização do trabalho médico e podemos dizer que a discussão está a correr bem. Não são aspetos assim tão glamorosos, mas se tudo correr como pensamos, já será bom e irá representar menos 50% de trabalho para o nosso gabinete jurídico", especificando: "Todas as questões que no dia a dia e no local de trabalho criam maiores dificuldades - por vezes, porque os conselhos de administração e os departamentos dos recurso humanos pensam que são departamentos da Assembleia da República ou Supremos Tribunais e complicam o que é o cumprimento da lei - deixarão de existir".

E dá um exemplo: "A vinda do Papa a Portugal fez com que o Centro Hospitalar Lisboa Central dissesse aos médicos que só saberiam da aprovação das suas férias 15 dias antes do evento. Isto não pode ser, tem de haver uma definição do que se quer fazer durante a vinda do Papa. E lá está o nosso gabinete jurídico a trabalhar esta questão. Se for aprovado o que tem estado a ser discutido, estas questões deixarão de existir".

Para Roque da Cunha outros pontos positivos são as medidas que estão a ser discutidas para dar maior celeridade no processo dos concursos, as que permitirão a contratação de 600 médicos assistentes graduados seniores e as que permitirão a aproximação do que são os contratos individuais dos contratos em funções publicas. O médico considera ainda que houve avanços na discussão sobre "a dedicação plena. Pelo menos, já se definiram princípios", mas, sublinha, "falta a concretiza deste e de outros aspetos, como as grelhas salariais".

A dois meses do fim do prazo, os médicos querem acreditar que será possível chegar a um acordo, "a bem do SNS", senão, "não se avizinham tempos fáceis".