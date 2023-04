Temperaturas vão superar os 30 graus esta semana

Esta semana em alguns distritos os termómetros vão atingir temperaturas acima dos 30 graus, naquilo que o IPMA- Instituto Português do Mar e da Atmosfera já disse tratar-se de uma semana "típica de verão", recomendando por isso precauções.

"São valores tipicamente de verão, as regiões com temperaturas mais elevadas são a Sul, Alentejo interior e a região do Algarve. Interior, Norte e Centro com valores próximos de 30 e 31 graus de temperatura máxima", referiu Ângela Lourenço, meteorologista do IPMA, citada pela SIC Notícias.

A partir desta segunda-feira o calor vai sentir-se por todo o país, apesar da neblina pela manhã. Na quarta-feira estão previstos mais de 30 graus nos distritos de Santarém, Évora, Beja e Faro. No entanto, está previsto que o dia mais quente seja quinta-feira.

Na sexta-feira as temperaturas voltam a descer, sobretudo nas regiões próximas ao mar.

"Apesar de haver uma oscilação, uma descida de temperatura, vai ser uma semana em que, durante o dia, o tempo vai ser quente", sublinhou a meteorologista.