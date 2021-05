Temperaturas máximas e mínimas vão aumentar em todo o país

As temperaturas em Portugal Continental vão aumentar gradualmente a partir desta sexta-feira e até domingo, chegando mesmo a ultrapassar os 30 graus celsius.

De acordo com Maria João Frada, metereologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este aumento das temperaturas, tanto das mínimas como nas máximas, deve-se a uma massa de ar tropical com trajeto continental e que está a passar pela Península Ibérica.

Este sábado vai sentir-se algum vento na faixa costeira ocidental, sobretudo durante a tarde, o que pode tornar a estadia na praia desconfortável.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A partir de dia 31 de maio vai haver uma rotação do vento para o quadrante sul e vai aparecer também uma massa de ar com trajeto marítimo, que vai trazer nebulosidade principalmente para sul. A partir de dia 30 de maio também surge a possibilidade de aguaceiros e trovoada, em especial no norte e centro.

As temperaturas vão variar entre os 12 graus de mínima e os 32 graus de máxima.