"Tem-se assistido em todo o mundo a um desenvolvimento extraordinário das energias renováveis"

No Instituto de Altos Estudo, da Academia das Ciências de Lisboa prossegue hoje o ciclo de conferências "O Futuro do Oceano" (via Zoom, às 18:00). A palestra com o tema "Bioeconomia, Energia, Digital" conta, entre outros participantes, com a presença de António Sarmento. O docente do Instituto Superior Técnico e fundador da WavEC offshore Renewables leva a debate "O Futuro das Energias Oceânicas".