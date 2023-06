Tedros Adhanom Ghebreyesus. Partir para a guerra com os olhos na paz

A poucos dias do Natal de 2022, quando se preparava para uma conferência de imprensa, em Genebra, sobre a pandemia de covid-19 (que afinal o tornou conhecido em todo o mundo), Tedros Adhanom Ghebreyesus baixou a guarda: não estava capaz de enfrentar jornalistas, visivelmente abalado pela notícia que acabara de receber: um dos tios fora assassinado por forças da Eritreia, na guerra que deflagrara em 2020 no Tigré, a região da Etiópia onde nasceu.

O homem que durante tantos meses (dois anos, afinal) enfrentou as mais duras batalhas contra um vírus desconhecido, que aparecia em todos os ecrãs com firmeza e determinação, e a quem coube anunciar ao mundo que, afinal, estava declarada uma pandemia, quebrava. Para muitos, foi um sinal de grandeza ímpar, de humanidade. Por certo serão essas também as qualidades enunciadas esta quarta-feira, na sala dos capelos da Universidade de Coimbra, quando o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) receber o doutoramento Honoris Causa.

Tem agora 58 anos o biólogo que fez caminho na Imunologia de doenças infecciosas, primeiro a partir da Universidade de Londres, e mais tarde como investigador em Saúde Pública, na universidade de Nottingham, com destaque para a malária. Mas o tanto que ele andou para ali chegar haveria de valer-lhe o interesse e reconhecimento não só dos pares, como também dos mais altos dirigentes políticos do seu país.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Tedros, que nasceu a 3 de março de 1965 na Etiópia, um dos países mais populosos de África, licenciou-se na Universidade de Asmara, onde cresceu, paredes meias com várias famílias muçulmanas, embora a sua fosse cristã, tal como ele. Tinha apenas 21 anos quando ingressou no ministério etíope da Saúde, em 1986. Desde cedo se destacou no trabalho que desenvolveu e coordenou, em diversas frentes. Mas foi enquanto ministro da Saúde do seu país - para onde regressou na idade adulta, ao cabo de vários anos enquanto investigador, no Reino Unido - entre 2005 e 2012, que deixou a maior marca: uma série de reformas no sistema que melhoraram substancialmente o acesso a serviços de saúde, e a redução drástica da mortalidade infantil, através da contratação de milhares de médicos, parteiras e outros técnicos. Já antes, porém, Tedros fora eleito presidente do Conselho global de combate à Sida.

De ministro da Saúde aos Negócios Estrangeiros

A história de vida deste biólogo que lidera a OMS confunde-se em larga escala com a do seu país. A par da Libéria, a Etiópia é o único país africano que nunca foi colonizado (apesar da ocupação italiana nos tempos de Mussolini).

Em 1991, Tedros Adhanom Ghebreyesus viu o regime comunista de Mengistu (que derrubara a monarquia em 1974) cair do poder. E dois anos depois a Eritreia conquistaria a independência. De etnia tigrinya, uma das principais da Etiópia, foi na região de onde é originário, o Tigré, que foi fazendo carreira, antes de chegar a ministro da Saúde. Apesar das dificuldades, da (enorme) escassez de meios e de pessoal formado, conseguiu melhorar vários índices regionais.

Quando em 2017 tomou posse do cargo na OMS (para o qual foi reeleito em 2022), Tedros tornou-se o primeiro africano a liderar aquele organismo, sucedendo no cargo à canadiana Margaret Chan.

Para trás ficava todo o trabalho no seu país, quando o governo de Meles Zenawi lhe reconheceu grande valor, chamando-o a Adis Abeba. Depois de ter sido ministro da Saúde, resultados excelentes num país que conta com 107 milhões de habitantes (a mortalidade infantil baixou de 110 por mil para 74 por mil nesse período, sendo agora de 55 por mil), foi desafiado para novo cargo - o de ministro dos Negócios Estrangeiros, tornando-se assim no rosto da Etiópia no exterior. Terá sido essa notoriedade decisiva para garantir os apoios necessários para a eleição, em 2017, para diretor-geral da OMS. Finda a pandemia, a reeleição foi quase natural.

Tedros é casado e pai de cinco filhos. Sempre se assumiu como um crítico do conflito que emergiu na Etiópia em 2020 (precisamente ao mesmo tempo que a pandemia) quando o governo central etíope, juntamente com forças militares da Eritreia, iniciou uma ofensiva contra a (sua) região do Tigré. Por causa da denúncia pública que sempre assumiu, contra a ofensiva, e da promoção dos acordos de paz, não raras vezes foi acusado pelo governo da Etiópia de estar a apoiar os "rebeldes", e fornecer armas às forças locais. Tedros sorri, com benevolência, perante a acusação. Porque a sua guerra sempre foi outra.

paula.sofia.luz@ext.dn.pt