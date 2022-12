Tartaruga Jonathan, o mais velho dos animais terrestres, faz 190 anos

Nasceu logo após a morte de Napoleão e agora é oficialmente o animal terrestre vivo mais velho do planeta. A tartaruga Jonathan faz 190 anos, aproximadamente, na ilha de Santa Helena, onde o imperador francês morreu no exílio em 1821 e cujo primeiro habitante permanente foi o soldado português Fernão Lopes, no século XVI.

Com base nas medidas da sua carapaça, os especialistas calculam que Jonathan nasceu por volta do ano de 1832 e que cinco décadas depois foi levado para o remoto território britânico no Atlântico Sul, a partir das ilhas Seychelles, de onde se originou.

Mas a sua idade é apenas uma estimativa: uma fotografia tirada logo na sua chegada a Santa Helena, em 1882, mostra que já tinha pelo menos 50 anos, mas certamente era mais velho.

Jonathan chegou a St. Helena como presente a Sir William Grey-Wilson em 1882, que mais tarde se tornou governador da ilha. Pouco tempo depois, esta imagem foi tirada com Jonathan visto à esquerda a comer erva nos terrenos da Plantation House. © (DR/Joe Hollins)

Agora, a tartaruga vive uma reforma confortável na residência oficial do governador de Santa Helena, onde o seu aniversário será comemorado durante todo o fim de semana com eventos que incluem a emissão de um selo especial.

A imagem de Jonathan já aparece nas moedas de 5 centavos e nos selos do órgão de imigração desta ilha de 4.500 habitantes.

As comemorações culminam no domingo com um "bolo de aniversário" feito com os alimentos favoritos de Jonathan. A tartaruga gosta especialmente de cenoura, alface, pepino, maçã e pera, segundo os seus tratadores.

Apesar da idade avançada, e de ter perdido a visão e o olfato, embora mantenha uma audição intacta, Jonathan tem predileção por uma tartaruga fêmea chamada Emma, uma jovem de cerca de 50 anos.

"Eu ouço-o regularmente na relva a brincar com Emma. Mas tenho que observá-los quando eles entram em ação, porque as tartarugas podem virar de costas e nunca mais se levantar. Isso não estava na descrição do meu trabalho!", comentou a ex-governadora Lisa Phillips.

No início deste ano, Jonathan foi premiado com um título no Livro Guinness de Recordes para o animal terrestre vivo mais velho do mundo, e este mês também foi nomeado a tartaruga mais velha do mundo.

"Se pensarmos que ele nasceu em 1832 (...) Deus, como o mundo mudou!", exclama Joe Hollins, um veterinário reformado que agora é o principal cuidador de Jonathan.

"As guerras mundiais, a ascensão e a queda do Império Britânico, os governadores, os reis e as rainhas que se sucederam, é extraordinário!", enumera.

Embora esperem que continue vivo por muitos anos, as autoridades de Santa Helena já fazem planos para a eventual morte do venerável quelónio: a sua carapaça será preservada para a posteridade.