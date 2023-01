TAP vai pedir auditoria externa às indemnizações pagas a administradores e trabalhadores

A TAP vai pedir uma auditoria externa às às indemnizações pagas a administradores e trabalhadores, avança a SIC Notícias.

Esta decisão surge depois de o Tribunal de Contas ter anunciado que vai avançar com uma auditoria à TAP.

A janela temporal sobre a qual vai incidir a auditoria e ampresa escolhida para a fazer ainda não está definida.

O presidente do Tribunal de Contas (TdC), José Tavares, anunciou na terça-feira que a instituição vai avançar com uma auditoria à TAP, após as notícias vindas a público sobre a companhia aérea.

"Temos também prevista uma auditoria em TAP", afirmou, numa audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no parlamento.

O responsável do TdC respondia à pergunta do deputado social-democrata Hugo Carneiro sobre se a instituição previa uma ação de auditoria à TAP.

José Tavares realçou que perante polémicas o Tribunal tende a manter-se à margem, mas "acompanha, vê, ouve e lê", estando prevista a ação no plano da instituição.

O caso da indemnização de meio milhão de euros paga à antiga secretária de Estado Alexandra Reis, pela saída antecipada da administração da TAP, levou à demissão do ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e a uma remodelação no Governo.