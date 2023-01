Tripulantes de cabine anunciam 7 dias de greve no final de janeiro

Os tripulantes de cabine da TAP vão entregar esta terça-feira à companhia aérea o pré-aviso para mais sete dias de greve no final de janeiro. O protesto irá decorrer entre os dias 25 e 31 de janeiro, inclusive, de acordo com um comunicado a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

As novas greves surgem depois de a assembleia-geral dos associados do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) ter dado luz verde, a 6 de dezembro, à realização de "um mínimo de cinco dias de greve a realizar até dia 31 de janeiro".

Esta é a segunda vez que os tripulantes da transportadora de bandeira param. No mês de dezembro realizaram dois dias de greve que custaram à companhia oito milhões de euros e o cancelamento de 360 voos.

Em causa está o braço de ferro nas negociações entre a administração da empresa e os tripulantes dos novos acordos de empresa (sAE). Os trabalhadores criticam a proposta apresentada pela companhia que consideram "indigna e inqualificável".

Rute Simão é jornalista do Dinheiro Vivo