TAP: Socialista Ana Paula Bernardo designada relatora da comissão de inquérito

A deputada do PS Ana Paula Bernardo foi esta quarta-feira designada relatora da comissão de inquérito à TAP, uma proposta apresentada pelos socialistas e aceite por todos os outros partidos.

Na quinta reunião da comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP, que decorre esta tarde, um dos pontos na agenda era precisamente a designação do deputado relator, uma vez que segundo o regimento jurídico dos inquéritos parlamentares estas comissões devem designar relator numa das cinco primeiras reuniões.

O PS, pela voz do coordenador do partido na comissão, Carlos Pereira, apresentou a proposta da deputada socialista Ana Paula Bernardo como relatora, referindo que o seu percurso e "dados de competência" dão garantias para este trabalho.

O PSD, através de Paulo Moniz, não se opôs à escolha feita pelo PS e desejou felicidades, esperando que o trabalho "seja rigoroso".

O presidente da comissão, o socialista Jorge Seguro Sanches, perante a anuência de todos os partidos, designou Ana Paula Bernardo como relatora da comissão de inquérito e desejou felicidades para o "muito trabalho que vai ter".

A relatora tomou depois a palavra para agradecer as palavras que lhe foram dirigidas e disse aceitar este desafio "com o compromisso de ter um trabalho rigoroso" que responda à expectativa de todos.

PS propõe começar comissão de inquérito com IGF e PSD quer prioridade à CEO

O grupo parlamentar do PS propôs esta quarta-feira começar as audições da comissão de inquérito da TAP na próxima semana, com o inspetor-geral de Finanças, não obtendo consenso, enquanto o PSD quer dar prioridade à audição de Christine Oumières-Widener.

"O grupo parlamentar do Partido Socialista, tendo em conta que já foram recebidos grande parte dos documentos e uma vez que grande parte dos grupos parlamentares já apresentaram as listas de individualidades para serem ouvidas, [...] queria propor à Comissão [de Inquérito] que, na próxima semana, pudéssemos dar início às audições, começando com a IGF", afirmou o deputado socialista Carlos Pereira, durante a quinta reunião da Comissão de Inquérito à gestão da TAP, embora a discussão sobre as audições não estivesse ainda na agenda.

O grupo parlamentar do PS justificou-se com a necessidade de acelerar os trabalhos, no entanto, a proposta não obteve consenso dos grupos parlamentares, tendo o presidente da Comissão, Jorge Seguro Sánchez, definido que os grupos parlamentares têm até às 12:00 de segunda-feira para entregar as listas das entidades que querem ouvir, para que seja aprovada a lista na próxima reunião, na quarta-feira.

Por seu turno, o PSD pediu "com caráter prioritário e de urgência" a audição da ainda presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener.

No início da reunião, foi decidido, após quase uma hora de discussão, pedir dois pareceres, à auditoria jurídica da Assembleia da República e ao Gabinete Nacional de Segurança, via Ministério dos Assuntos Parlamentares, sobre a classificação de documentos como confidenciais pelas próprias entidades.