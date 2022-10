TAP. Mensagens a cancelar voos e atrasos devido a novo sistema de controlo de tráfego aéreo

Vários passageiros da TAP no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa estão, este domingo, a receber mensagens de que os seus voos foram cancelados e que não se devem deslocar ao aeroporto. No entanto, quando ligam para as agências de viagens para verificar a situação, são informados de que os voos, afinal, mantêm-se. A par desta situação estão a registar-se vários atrasos. O DN tentou contactar a TAP, mas não foi possível obter um esclarecimento.

O piloto de um dos voos da TAP que partiu de Lisboa na manhã deste domingo disse aos passageiros que "um novo sistema de controlo de tráfego aéreo esta a atrasar todos os voos com origem e destino em Lisboa".

A situação está a ser justificada com a entrada em funcionamento do novo sistema de gestão de tráfego aéreo da NAV, que está a impactar todos os voos com origem e destino em Lisboa. Na quinta-feira, a TAP publicou no seu site um aviso desta situação que se deverá prolongar até esta segunda-feira, dia 24 de outubro.

O novo sistema de navegação aérea, TOPSKY, vai permitir, segundo a NAV Portugal, uma operação mais eficiente e sustentável. Este permitirá reforçar a segurança da atividade da empresa, com uma tecnologia que ajuda em decisões mais rápidas e melhores, além de melhorar a capacidade de otimizar rotas e, a longo prazo, recuperar atrasos, e assim contribuir para poupar combustível e reduzir a pegada de carbono.

A transição para este novo sistema tem sido preparada ao longo dos últimos dois anos, mesmo durante o contexto pandémico.